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"Вован Зелен" заминировал посольство Пакистана - CМИ

19:30
"Вован Зелен" заминировал посольство Пакистана - фото 1
"Вован Зелен" заминировал посольство Пакистана

Неизвестный злоумышленник с почты "vovanzelen" заминировал посольство Пакистана. На место ЧП прибыла киевская полиция.

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Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на инсайд в полиции.

От услуг правоохранителей дипломаты отказались. Более того, граждане пакистанцы почему то не написали заявление. От каких либо комментариев работники дипломатического ведомства также воздержались.

Саперы отметили отказ и уехали. Однако полиция все же открыла дело по факту "неправдивого сообщения о взрыве". Кто скрывается под ником "Вован Зелен" и почему он избрал именно такое название для почты – пока что остается загадкой.

Однако отметим, что не один лишь Владимир Александрович становился объектом непонятной иронии злоумышленников. Так, в 2017 г весь мир терроризировал опасный компьютерный вирус "Петя". Предположительно, его назвали в честь экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский является знатным гурманом и знатоком восточной кухни. Так, намедни он поздравил жителей Киева с днем города, упомянув свою любовь к шаурме. И началось….

Президент Украины Владимир Зеленский является знатным гурманом и знатоком восточной кухни. Так, намедни он поздравил жителей Киева с днем города, упомянув свою любовь к шаурме. И началось….
https://beztabu.net/novosti_t4952
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