Китай "продает" Зеленского – ФОТОФАКТ
Китай продает Зеленского – ФОТОФАКТ
После победы Владимира Зеленского на выборах президента, сразу же нашлись желающие на нем подзаработать. Первенство в стартапе принадлежит жителям Поднебесной.
Зайдя на AliExpress, любой желающий может ознакомиться с ассортиментом Зе-товаров.
Чего там только нет: футболки, чехлы для телефонов, чашки и пр. товары.
Только зацените. Вот такая вот футболочка стоит около 365 грн.
А такой вот чехольчик 56 грн.
Отметим, что китайцы не едины в жажде наживы на имени президента. Так, польстившись столь пристальным вниманием Зеленского к шаурме, уличные повара не остались в долгу и посвятили свой товар Владимиру Зеленскому.
Встречайте, столичная шаверма "Президентское комбо". И всего за 89 грн. Кофе в подарок!
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