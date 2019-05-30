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Китай "продает" Зеленского – ФОТОФАКТ

Вчера, 22:00
Китай продает Зеленского – ФОТОФАКТ - фото 1
Китай продает Зеленского – ФОТОФАКТ

После победы Владимира Зеленского на выборах президента, сразу же нашлись желающие на нем подзаработать. Первенство в стартапе принадлежит жителям Поднебесной.

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Зайдя на AliExpress, любой желающий может ознакомиться с ассортиментом Зе-товаров.

Чего там только нет: футболки, чехлы для телефонов, чашки и пр. товары.

Только зацените. Вот такая вот футболочка стоит около 365 грн.

Китай 'продает' Зеленского – ФОТОФАКТ - фото 181922

А такой вот чехольчик 56 грн.

Китай 'продает' Зеленского – ФОТОФАКТ - фото 181923

Отметим, что китайцы не едины в жажде наживы на имени президента. Так, польстившись столь пристальным вниманием Зеленского к шаурме, уличные повара не остались в долгу и посвятили свой товар Владимиру Зеленскому.

Встречайте, столичная шаверма "Президентское комбо". И всего за 89 грн. Кофе в подарок!

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