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Восстановленный глава КСУ Шевчук накатал заяву в ГБР против своего коллеги

09:00
Шевчук пытается всеми правдами и неправдами вернуть себе должность - фото 1
Шевчук пытается всеми правдами и неправдами вернуть себе должность

Станислав Шевчук, которому несколько месяцев назад обьявили о недоверии, требует от детективов расследовать невыполнение решения суда руководителем Конституционного суда Украины.

Как утверждает зашкваренный деятель, после победы в суде он приперся к месту работы, но охрана его не пустила.

Судьи решат вопрос восстановления экс-глав КСУ на тайном голосовании

-Мне сказали, что Александр Тупицкий приказал меня не впускать в здание в принципе. Я обратился к ГБР, зафиксировав этот факт, - заявил возмущённый Шевчук.

Как известно, в данный момент руководителей КСУ двое. Такая юридическая коллизия стала возможна благодаря служителям Фемиды, которые попросту вернули должность уволенному персонажу.

В то же время избранный после лишения Шевчука должности на его место остаётся также главой Конституционного суда.

Тем не менее, чтобы Шевчук на самом деле смог восстановиться, судьи КСУ должны за это проголосовать.

Теперь же Шевчук рассказывает, что надеется на "не очень большое противодействие коллег, которым придётся выполнить решение суда" Окружного админсуда Киева.

Напомним, 14 мая судьи выразили Шевчуку свое недоверие с формулировкой "в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубым и системным пренебрежением своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины и выявило его несоответствие занимаемой должности".

Спустя неделю уже бывший глава КСУ решил обжаловать это решение. А вместо него избрали сначала Наталью Шапталу, а затем Александра Тупицкого.

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Станислав Шевчук Конституционный суд суд Новости
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