Судьи решат вопрос восстановления экс-глав КСУ на тайном голосовании

Станислав Шевчук мечтает вернуться в КСУ

После того, как зашкваренного Станислава Шевчука выкинули с должности главаря КСУ, он решил обжаловать увольнение в Окружном административном суде столицы и даже восстановился. Во вторник, 15 октября, судья Шредингера подал заявление в КСУ о приеме себя же на работу.

Заявление Шевчука о выполнении решения суда, которое находится в секретариате КСУ, будут рассматривать все служители Фемиды ведомства.

Определят судьбу своего коллеги Шевчука они путем голосования.

"Конституционный суд Украины рассмотрит заявление Станислава Шевчука на заседании и путем голосования будет принято решение", – заявил собеседник агентства "Интерфакс-Украина".

Когда именно коллеги не то действующего, не то бывшего судьи соберутся обсуждать впорос, неизвестно.

Напомним, 14 мая судьи выразили Шевчуку свое недоверие с формулировкой "в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубым и системным пренебрежением своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины и выявило его несоответствие занимаемой должности".

Спустя неделю уже бывший глава КСУ решил обжаловать это решение. А вместо него избрали сначала Наталью Шапталу, а затем Александра Тупицкого.