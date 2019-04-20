США в Украине надолго – Волкер

15:00 20 апреля,

США в Украине надолго – Волкер

Представитель Госдепа США Курт Волкер заявил о дальнейшей поддержке демократического курса Украины.

Об этом написала Европейская правда со ссылкой на Twitter политика.

"Накануне воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными" - заявил Волкер.

Стоит отметить, что США уже неоднократно и словом и делом поддерживали нашу страну. Не так давно стало известно, что в Украину прибудут 150 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США. Цель визита: обмен опытом с ВСУ.

"Кричащие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - написал в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.

Помимо этого, нам пообещали в НАТО направить в Черное море суда для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

"Мы работаем над пакетом мер, которые планируем представить главам МИД. Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины чрез Керченский пролив в Азовское море", - заявила представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.