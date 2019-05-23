Волкер считает избрание Зеленского открытием окна возможностей
В четверг, 23 мая, спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины побывал в Белом доме вместе с другими членами делегации, отправленной Трампом на инаугурацию нашего нового гаранта.
В администрации Белого дома Волкер отчитался о встречах с Зеленским и его командой, а также охарактеризовал поездку в Украину как великолепную.
Об этом Курт Волкер написал на своей странице в Twitter, отметив, что для продвижения общих интересов Украины и Штатов сейчас существует окно возможностей.
"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - дипломатично описал встречу с Зеленским Волкер.
Как известно, в составе делегации Штатов помимо вышеперечисленных чиновников также значились посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.
Судя по всему, американские дипломаты и политики не услышали от команды нового президента никаких угрожающих противостоянию с Россией фраз, а этот вопрос наверняка был главным в повестке дня делегации США.