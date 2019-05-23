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Волкер считает избрание Зеленского открытием окна возможностей

22:20
Курт Волкер рассказал администрации Трампа о переговорах с Зеленским - фото 1
Курт Волкер рассказал администрации Трампа о переговорах с Зеленским

В четверг, 23 мая, спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины побывал в Белом доме вместе с другими членами делегации, отправленной Трампом на инаугурацию нашего нового гаранта.

В администрации Белого дома Волкер отчитался о встречах с Зеленским и его командой, а также охарактеризовал поездку в Украину как великолепную.

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Об этом Курт Волкер написал на своей странице в Twitter, отметив, что для продвижения общих интересов Украины и Штатов сейчас существует окно возможностей.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - дипломатично описал встречу с Зеленским Волкер.

Как известно, в составе делегации Штатов помимо вышеперечисленных чиновников также значились посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Судя по всему, американские дипломаты и политики не услышали от команды нового президента никаких угрожающих противостоянию с Россией фраз, а этот вопрос наверняка был главным в повестке дня делегации США.

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США Владимир Зеленский инаугурация Курт Волкер Президент Украины Новости
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