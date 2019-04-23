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Воины ВСУ мощно влупили по боевикам: яркое ВИДЕО

23 апреля, 21:30
Воины ВСУ мощно влупили по боевикам: яркое ВИДЕО - фото 1
Воины ВСУ мощно влупили по боевикам: яркое ВИДЕО

В сети появилось очередное видео мощного удара ВСУ по боевикам.

Материал опубликовал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

ВСУ получит мощную технику - ФОТО, ВИДЕО

"Война не останавливается ни на минуту ... Воины осы адекватно отвечают на каждый обстрел со стороны российско - оккупационных войск 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ. Два точных выстрела, минус две враждебные пулеметные точки. Спасенные жизни наших воинов", - написал он Facebook.

Воины ВСУ мощно влупили по боевикам: яркое ВИДЕО - фото 180057

Напомним, за 24 часа понедельника, 22 апреля, российские оккупанты более десяти раз нарушали режим перемирия. Поскольку перед выборами кремлевские представители не явились в Минск и сорвали договоренности о пасхальном перемирии, наемники Путина усиливают обстрелы на Донбассе.

Скорее всего, обострение на фронте связано и с выборами президента Украины, которые прошли успешно и демократично, а также с предстоящими церковными праздниками - боевики традиционно усиленно стреляют из артиллерии, выпуская снаряды "от имени бога".

Правда, в штабе операции Объединенных сил утверждают, что за сутки боевики дважды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. Стреляли из 82-мм минометов вблизи Марьинки. Там же русские били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

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