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Во время поездки в Крым: ФСБшники завербовали экс-работника "Крымского титана" (ВИДЕО)

15:00
СБУшники перехватили завербованного террористами украинца - фото 1
СБУшники перехватили завербованного террористами украинца

Российские террористы усиленно допрашивают украинцев, которые бывают в Крыму, а также пытаются их завербовать для работы на разведку страны-оккупанта. Очередной такой случай удалось установить бойцам контрразведки СБУ.

В среду, 7 августа, в Службе безопасности Украины еще раз напомнили о том, что повышенный интерес у ФСБшников вызывают чиновники, правоохранители, военные и их родственники, а также украинцы, которые работали на стратегически важных объектах.

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Именно эти категории граждан чаще всего отправляются на блокпостах на допросы с пристрастием, где их вербуют для подрывной деятельности против Украины.

Сегодня в СБУ отчитались о раскрытии завербованного бывшего сотрудника завода "Крымский титан".

Как оказалось, зимой прошлого года оккупанты схватили мужчину на КПВВ "Армянск" и отправили на "беседу" к ФСБшникам.

"Применяя методы психологического и физического давления, сотрудники вражеской спецслужбы требовали, чтобы он признался в мифических связях со Службой безопасности. Кроме того, представители ФСБ намекали на якобы причастности мужчины к аварии на "Крымском Титане", видя в этом признаки диверсии. Не получив от украинца показаний, его заставили под диктовку написать "признание" о работе на СБУ и обязательства о тайном сотрудничестве. После возвращения на подконтрольную Украины территорию человек попал в поле зрения контрразведки, - отметили в спецслужбе. - Сейчас он предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки. Служба безопасности в очередной раз предостерегает наших соотечественников за возможности избегать поездок в Российскую Федерацию, на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым".

Напомним, вопреки требованиям безопасности, президент Украины Владимир Зеленский пользуется запрещенными шпионскими сервисами "Яндекса".

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Новости Украина
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