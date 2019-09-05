В Киеве "сожгли" машину сына Гонтаревой – ФОТО, ВИДЕО

В Киеве "сожгли" машину сына Гонтаревой – ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 5 сентября, в Киеве сгорела машина сына экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщает "Информатор".

По данным СМИ, ЧП произошло в самом центре столицы на ул. Владимирская, 69.

Огонь удалось потушить. К счастью, никто не пострадал. На месте работали правоохранители и спасатели. Обстоятельства инцидента выясняются. По мнению пожарных, мог иметь место поджог.

Этой версии придерживается и сама Валерия Гонтарева.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", - заявили экс-чиновница в интервью Лига.нет.

Напомним, что ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла об угрозах своей жизни со стороны олигарха Игоря Коломойского.

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но как мы видим и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массированно начали со всех сторон. Им мало полность сфальсифицированных дел", - заявила после пожара экс-глава НБУ.

И правда, в последнее время семье Гонтаревой не очень везет. Не так давно ее сбило авто, а теперь к череде несчастий добавился и вероятный поджог машины ее сына.

Однако есть и другая точка зрения. Будто бы все эти инциденты выгодны самой Гонтаревой для получения беженства в Великобритании, где она проживает на данный момент.

Напомним, суд постановил принудительно доставить на допрос экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.