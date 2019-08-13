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Во Львове "признались" в любви Москве. Что происходит?

09:35
Во Львове признались в любви Москве. Мэрия грозит карами - фото 1
Во Львове признались в любви Москве. Мэрия грозит карами

В субботу, 10 августа, во Львове случилось ЧП: на футбольном матче "Карпаты" - "Мариуполь" заиграла песня со словами "Я люблю тебя Москва".

У Зеленского оправдались за общение с РосСМИ

Как и ожидалось, "хит" "Moscow Never Sleeps" Timati и DJ Smash понравился не всем. Мэрия Львова уже направила послание главе ФК "Карпаты" Ростиславу Ящишину.

"Считаем недопустимыми подобные инциденты. Следовательно, обращаемся в Вам с просьбой провести служебное расследование по этому инциденту", - говорится в сообщении.

Во Львове 'признались' в любви Москве. Что происходит? - фото 185813
Отметим, что в Украине подобные казусы происходят регулярно. Дневники с "Украиной без Крыма", некорректные высказывания и пр. - всего не перечислишь. Хотелось бы увидеть от властей что-то большее, чем просто обеспокоенность.
Напомним, "Он номер один": Коломойский вел переговоры с Соловьевым.
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