Во Львове "признались" в любви Москве. Что происходит?
Во Львове признались в любви Москве. Мэрия грозит карами
В субботу, 10 августа, во Львове случилось ЧП: на футбольном матче "Карпаты" - "Мариуполь" заиграла песня со словами "Я люблю тебя Москва".
Как и ожидалось, "хит" "Moscow Never Sleeps" Timati и DJ Smash понравился не всем. Мэрия Львова уже направила послание главе ФК "Карпаты" Ростиславу Ящишину.
"Считаем недопустимыми подобные инциденты. Следовательно, обращаемся в Вам с просьбой провести служебное расследование по этому инциденту", - говорится в сообщении.
Отметим, что в Украине подобные казусы происходят регулярно. Дневники с "Украиной без Крыма", некорректные высказывания и пр. - всего не перечислишь. Хотелось бы увидеть от властей что-то большее, чем просто обеспокоенность.
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