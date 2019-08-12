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У Зеленского оправдались за общение с РосСМИ

08:55
У Зеленского оправдались за общение с РосСМИ - фото 1
У Зеленского оправдались за общение с РосСМИ

Намедни глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков дал интервью РосСМИ. Подобная откровенность пришлась по душе отнюдь не всем, поэтому у Зеленского решили объясниться.

"Вы еще здесь?!": У Зеленского жестко унизили СМИ

Оправдательное слово взял советник президента Никита Потураев. Отвечая на вопросы "Детектор медиа", он ответил следующее:

"Я сам общался с Владимиром Соловьевым. Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинский точку зрения. А правду о том, что происходит в Украине",

И добавил, что сам он дает интервью отнюдь не всем РосСМИ. В частности, одиозная Скабеева наверняка бы удостоилась игнора.

"Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала "Дождь". Думаю, "Коммерсантъ" тоже не будет искажать", - сказал советник президента.

Отметим, что команда Зеленского за три месяца власти уже успела оскандалиться целым рядом инцидентов и заявлений, связанных со СМИ. Так, идею Зеленского о создании русскоязычного украинского канала не поняли ни у нас, ни в России.

Напомним, "Люди умерли, а вам уж плохо": Зеленский жестко "умыл" журналистку.

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Партия Слуга народа Дмитрий Разумков СМИ Офис Президента Новости Украина
Детектор медиа
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