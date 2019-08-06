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"Он номер один" :Коломойский вел переговоры с Соловьевым

16:20
"Он номер один" :Коломойский приглашал Соловьева на работу - фото 1
"Он номер один" :Коломойский приглашал Соловьева на работу

Украинский олигарх Игорь Коломойский предлагал работу российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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Об этом бизнесмен рассказал РосСМИ.

"Соловьев должен был работать на "1+1"…. Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже даже обсуждали финансовые вопросы", - рассказал Коломойский.

И высоко оценил "профессиональные" качества Соловьева:

"Если с точки зрения пропагандиста, то он номер один".

Однако договоренности с ним заключить так и не удалось: со временем того простили и он вернулся в Россию.

Напомним, Коломойский назвал Зеленского экспериментом.

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Игорь Коломойский Владимир Соловьев Телеканал 1+1 Новости Украина
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