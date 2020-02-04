Во Франции зарезали чеченского блогера, который критиковал режим Кадырова

11:20 04 февраля,

Имрана Алиева зарезали в отельном номере в Лилле

Российские преступники продолжают серию убийств в странах Европы, которые совершаются ради устрашения тех, кто выступает против действующих в РФ диктаторов. Так, в конце января во французском Лилле был зарезан чеченский блогер Имран Алиев.

Известный под псевдонимом Мансур Старый блогер занимался тем, что критиковал лидера Чечни Рамзана Кадырова за регулярные нарушения прав человека, похищения людей и его участие в сливе национальных интересов Ичкерии.

Как утверждают полицейские, убили 44-летнего Алиева вместе с его подругой в номере отеля в Лилле. На гради мужчины обнаружили множественные ножевые ранения, а нож преступники оставили на месте преступления.

Убитые прибыли во Францию из Бельгии буквально в ночь перед тем, как над ними совершили расправу. Копы утверждают, что убийство наверняка связано с политическим преследованием блогера, но официальных заявлений по этому делу пока не делают.

В прокуратуре Лилля отметили, что задержаний по подозрению в этом убийстве пока не проводили.

Напомним, не так давно стало известно, что в страна-членах Евросоюза вот уже 12 лет орудует секретная группировка боевиков ГРУ, которая занимается ликвидацией врагов российского режима, а также диверсионной деятельностью по дестабилизации обстановки в ЕС.

Так, террористы, которые участвовали в отравлении Сергея Скрипаля, оказались причастными к захватам админзданий в "ДНР" и "ЛНР", перевороту в Черногории, покушению на убийство болгарского бизнесмена и так далее.

Последнее известное преступление с участием российских спецназовцев произошло в Берлине 24 августа прошлого года, когда в центре Берлина был показательно расстрелян личный враг Путина Зелимхан Хангошвили.