Германия высылает двух российских дипломатов из-за убийства чеченского командира в Берлине

В ответ на убийство в Берлине Германия всего лишь высылает в РФ двоих шпионов

В ответ на очередной акт агрессии со стороны Кремля Берлин планирует не послать русских с "Северным потоком-2" и не усилить санкционное давление на Москву, а просто выслать из страны нескольких причастных к разведдеятельности террористов с дипломатическими паспортами.

Во вторник, 4 декабря, генеральная прокуратура ФРГ заявила о том, что правоохранители собрали достаточное количество доказательств причастности государственных органов России к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Из-за этого немецкое правительство решило выслать из страны двух сотрудников посольства России, которых подозревают в связи с российскими спецслужбами.

Как известно, Хангошвили застрелили в День независимости Украины, 24 августа, в самом центре Берлина. Полевой командир войск Ичкерии гулял в районе Моабит, когда к нему на велосипеде подъехал 49-летний уроженец Чечни. Киллер выстрелил пострадавшему в голову, после чего выбросил пистолет и скрылся.

Убитый считался доверенным лицом органов безопасности, входил в состав антитеррористического подразделения грузинского МВД и участвовал в спецоперациях. Он помогал бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него было совершено покушение, после чего Хангошвили убежал на Украину. Затем он перебрался в Берлин, где жил с женой и двумя детьми.

Официально немецкая полиция о причастности к убийству чеченского командира русских пока не обвинила. Тем не менее, до установления использования пойманным киллером паспорта той же серии, которая была у "Петрова" и "Боширова", осталось совсем чуть-чуть.