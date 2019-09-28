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Курт Волкер подал в отставку. Что известно?

10:30
Курт Волкер подал в отставку. Что известно? - фото 1
Курт Волкер подал в отставку. Что известно?

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Трамп опубликует еще один разговор с Зеленским

Об этом сообщают американские СМИ.

По данным СМИ, уход политика связан с разгоревшимся скандалом из-за публикации стенограммы "Трамп-Зеленскиий". Предположительно, именно Волкер является организатором встречи адвоката Рудольфо Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.

Курт Волкер подал в отставку. Что известно? - фото 188598

Андрей Ермак

Ожидается, что вскоре политик будет допрошен Палатой представителей Конгресса США. Ранее этот же орган запустил процес импичмента американского президента.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил о том, что не давал разрешения на публикацию полной версии стенограммы скандальной беседы с лидером США. По его словам, украинская сторона была согласна лишь на частичное обнародование разговора политиков.
https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил о том, что не давал разрешения на публикацию полной версии стенограммы скандальной беседы с лидером США. По его словам, украинская сторона была согласна лишь на частичное обнародование разговора политиков.

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