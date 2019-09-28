Курт Волкер подал в отставку. Что известно?

Курт Волкер подал в отставку. Что известно?

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Об этом сообщают американские СМИ.

По данным СМИ, уход политика связан с разгоревшимся скандалом из-за публикации стенограммы "Трамп-Зеленскиий". Предположительно, именно Волкер является организатором встречи адвоката Рудольфо Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.

Андрей Ермак

Ожидается, что вскоре политик будет допрошен Палатой представителей Конгресса США. Ранее этот же орган запустил процес импичмента американского президента.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил о том, что не давал разрешения на публикацию полной версии стенограммы скандальной беседы с лидером США. По его словам, украинская сторона была согласна лишь на частичное обнародование разговора политиков.