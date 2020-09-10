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Вмешивался в выборы президента: США ввели санкции против нардепа Деркача

Вчера, 23:00
Деркач попал в санкционные списки США - фото 1
Деркач попал в санкционные списки США

В четверг, 10 сентября, министерство финансов Штатов объявило о введении новых санкций против троих граждан России и одного украинца. При этом в "черный список" США попал одиозный нардеп со связями в ФСБ Андрей Деркач. Тот самый, что выкладывал якобы переговоры Петра Порошенко.

По данным американского минфина, Деркач занимался сбором компромата на конкурента Дональда Трампа, а своими публичными обвинениями против Байдена вмешивался в выборы президента США.

Разведка США обвинила Деркача в работе на Россию

Данные об Андрее Деркаче внесены в базу Управление по контролю за иностранными активами США, его визы будут обнулены, а счета и активы - заморожены. Причем то же самое можно сказать и о богатствах нардепа в других цивилизованных странах, поскольку за рубежом чтят американские санкционный списки.

Точные причины и формулировки, из-за которых скандальный пророссийский парламентарий угодил в черный список, неизвестны. Вполне вероятно, что виной тому - "пленки Деркача", которые в Штатах признаны сфальсифицированными.

На записях, презентованных работающим на Кремль нардепом, якобы были свидетельства вмешательства в дела Украины экс-вице-президента США и действующего оппонента Трампа Джозефа Байдена.

Напомним, о возможном участии Деркача в российских операциях по вмешательству в предстоящие выборы указывали и специалисты национального центра контрразведки и безопасности США.

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