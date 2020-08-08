Разведка США обвинила Деркача в работе на Россию

Разведка США обвинила Деркача в работе на Россию

Разведка США обвинила украинского нардепа Андрея Деркача в работе на Россию и попытке дискредитировать кандидата в президенты США Джо Байдена.

Об этом заявил глава контрразведки США Уильям Эванина

"Мы оцениваем, что Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она воспринимает как антироссийский "истеблишмент". Это согласуется с публичной критикой Москвы в его адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России. Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет заявления о коррупции – в том числе посредством обнародования давних телефонных переговоров – чтобы дискредитировать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию. Некоторые связанные с Кремлем личности также стремятся превознести кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", - заявил глава контрразведки США.

Что было ранее?

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые по словам политика свидетельствуют о давлении экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В последующие месяцы нардеп продолжил публикацию компрометирующих материалов. В ответ Петр Порошенко обвинил Андрея Деркача в работе на Кремль.

Примечание: аутентичность "пленок Деркача" до сих пор не подтверждена и не опровергнута.