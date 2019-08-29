Владелец "Токио стар" отказался платить компенсации пострадавшим

Вадим Черный отказывается признавать свою вину в гибели людей

Вадим Черный не хочет расставаться с совсем не кровно заработанными чтобы выплатить средства пострадавшим в результате пожара в "отеле" в центре Одессы и оплачивать компенсации семьям погибших.

Об этом в четверг, 29 августа, заявил правозащитник Артем Булгару, который подчеркнул, что Вадим Черный не считает себя виноватым в гибели людей.

По словам Булгару, пострадавших в результате ЧП обеспечили жильем, предметами первой необходимости и билетами домой.

- Городские и областные власти, общественность и простые одесситы оказывали посильную помощь, но администрация отеля вернула некоторым людям только залоговые суммы за проживание. Больше ничего. Владелец отеля Вадим Черный не считает себя ответственным за то, что произошло и отказывается добровольно помогать людям, – заявил юрист. - Сейчас же в Одессе осталось около десяти человек, все они обеспечены жильем, питанием и всем, что необходимо. Сейчас решаются отдельные вопросы по каждому из них, например, кому-то нужно восстановить документы.

Представляющая интересы потерпевших в деле о пожаре в "Токио Стар" адвокат Юлия Гаврилюк в свою очередь заявила, что рассказы Черного о том, что "второй этаж, с которого начался пожар, ему не принадлежит" - бред:

- Бизнесмены часто пользуются такими махинациями, как изменение собственника, чтобы в нужный момент уйти от ответственности, что и произошло в этот раз. Тем, не менее, квитанции, которые люди получали на первом этаже, в регистратуре, которая там одна на два этажа, подтверждают, что селились они в гостинице "Токио Стар".

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, на втором этаже отеля произошел пожар. В здании помимо почти 200 постояльцев находились всего-то двое охранниов, которые понятия не имели, что делать при возгорании, и не провели своевременную эвакуацию.

В результате ЧП погибли девять человек. Еще семеро решившихся переночевать в жутком заведении, оказались в больнице. На следующий день копы задержали владельца отеля Вадима Черного. Ему инкриминируют нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей.

В данный момент в ожоговом отделении городской больницы №10 находится трое пострадавших в пожаре. Еще двоих мужчин сегодня выпишут, а 16-летняя Екатерина Русских, которая получила ожоги 12% кожи, будет лежать в стационаре еще как минимум месяц.