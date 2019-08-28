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Стала известна причина смертельного пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе

17:00
Смертельный пожар в отеле "Токио Стар" произошел из-за замыкания в проводке - фото 1
Смертельный пожар в отеле "Токио Стар" произошел из-за замыкания в проводке

Следователи выяснили, из-за чего в дешевом и от этого популярном отеле в центре Одессы произошел пожар, который забрал жизни девяти человек.

Об этом в среду, 28 августа, во время заседания суда заявил прокурор Евгений Антощук.

Отель "Токио Стар" по документам был складом

По его словам, предварительной причиной пожара эксперты назвали перегрузкой электросетей, которая привела к короткому замыканию с последующим горением.

Обвинитель также утверждает, что бизнес-партнер подозреваемого владельца "Токио Стар" Вадима Черного сбежал из страны как только произошло ЧП.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, на втором этаже отеля произошел пожар. В здании помимо почти 200 постояльцев находились всего-то двое охранниов, которые понятия не имели, что делать при возгорании, и не провели своевременную эвакуацию.

В результате ЧП погибли девять человек. Еще семеро решившихся переночевать в жутком заведении, оказались в больнице. На следующий день копы задержали владельца отеля Вадима Черного. Ему инкриминируют нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей.

В данный момент в ожоговом отделении городской больницы №10 находится трое пострадавших в пожаре. Еще двоих мужчин сегодня выпишут, а 16-летняя Екатерина Русских, которая получила ожоги 12% кожи, будет лежать в стационаре еще как минимум месяц.

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