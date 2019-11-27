Владелец отеля Tokio Star вышел из СИЗО

Вадима Черного отпустили домой / dumskaya.net

Всего несколько месяцев пришлось посидеть за решеткой владельцу недоотеля в центре Одессы Вадиму Черному, чья жадность привела к гибели девяти человек. С момента своей посадки в СИЗО до решения проблемы и выхода на свободу обвиняемым прошло чуть менее трех месяцев.

В среду, 27 ноября, Апелляционный суд Одессы рассматривал прошение адвокатов Черного об изменении ему меры пресечения.

Служители Фемиды почему-то решили, что владелец сгоревшего отеля не будет пытаться сбежать от уголовной ответственности, а поэтому его можно отпустить под домашний арест. При этом обвиняемого обязали носить электронное средство слежения, хотя, в целом, последнее решение можно назвать филькиной грамотой, ведь в Украине браслетов катастрофически нехватает даже для отпущенных подозреваемых в убийствах.

По данным следствия, за все годы существования "Токио стар", никто из руководства заведения ни разу не выполнил предписанные спасателями требования пожарной безопасности. Кроме того, переоборудовано в условно "жилое" помещение трамвайного депо с комнатами в пять квадратных метров было абсолютно незаконно.

Черный же абсолютно халатно относился к содержанию своего заведения. В том числе и это привело к трагедии.

Напомним, в ночь на 17 августа, на втором этаже отеля, который по документам был оформлен как склад, произошел пожар. В здании помимо почти 200 постояльцев находились всего-то двое охранников, которые понятия не имели, что делать при возгорании, и не провели своевременную эвакуацию. В результате ЧП погибли девять человек.

Еще семеро решившихся переночевать в жутком заведении, оказались в больнице. На следующий день копы задержали владельца отеля Вадима Черного. Ему инкриминируют нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей.