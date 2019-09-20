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Пожар в "Токио Стар": копы и прокуроры нашли крайнего

08:00
В деле о пожаре в отеле "Токио Стар" появился еще один подозреваемый - фото 1
В деле о пожаре в отеле "Токио Стар" появился еще один подозреваемый

В четверг, 19 сентября, прокуроры вместе с полицейскими Одесской области объявили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности главному инженеру печально известного отеля.

Судя по всему, именно инженер и будет единственным человеком, которого удастся посадить за гибель девяти человек в жутком пожаре в здании, которое в принципе не могло быть отелем.

Отель "Токио Стар" по документам был складом

Следователи утверждают, что подозреваемый с 2009 года отвечал за исправность систем пожаротушения, а также отбирал подрядчиков, которые должны были проводить ремонт сантехники и электрического оборудования.

- В июле этого года в отеле многократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, но никаких действий по выяснению причин неполадок никто не совершал. Из-за этого в пожаре в августе погибли люди, - отметили в прокуратуре. - Главный инженер вместе со старшим администратором отвечали за правила пожарной безопасности и подчинялись непосредственно владельцам отеля.

Кроме того, по данным прокуратуры, отчеты о проверках здания специалистами ГСЧС свидетельствуют о том, что хозяйственная деятельность заведения годами велась с многочисленными нарушениями. В 2012 году из-за этого даже останавливали работу отеля, но с 2013 по 2018-й владельцы "Токио Стар" сумели порешать и отменить проверки помещений.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, на втором этаже отеля произошел пожар. В здании помимо почти 200 постояльцев находились всего-то двое охранниов, которые понятия не имели, что делать при возгорании, и не провели своевременную эвакуацию.

В результате ЧП погибли девять человек. Еще семеро решившихся переночевать в жутком заведении, оказались в больнице. На следующий день копы задержали владельца отеля Вадима Черного. Ему инкриминируют нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей.

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