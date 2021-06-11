Вірменія відмовилась від "коньяку"

Вірменський "коньяк" незабаром стане надбанням історії

Цілі покоління за роки життя за "залізною завісою" знали лише вірменський "коньяк" і лише деякі чули, що є такий собі французький. З роками ситуація змінилась, але не сильно. І ось - у 2021 році у справі посталено крапку - кон'яку з Вірменії більше не існує.

Справа в тому, що країною, що винайшла цей алкогольний напій, вважається Франція. Місцеві виробники коньяку дуже себе люблять та намагаються всіма силами захистити свій виріб. І у цьому вдаються до річуших кроків - заборону на ім'я для аналогічних напоїв, якщо вони не вироблені у провінції Cognac.

Більшість країн світу вирішила з французами не сваритись і лишити "коньяк" ним, але Вірменія довго пручалася й не хотіла переназивати власний кон'як у "бренді".

Але у 2021 році бастіон пав. Уряд Вірменії схвалив фінансову угоду з Євросоюзом. Вірменська сторона відмовиться використовувати в своєму алкогольному асортименті слово "коньяк", а натомість отримає компенсацію - 3 млн євро від ЄС.

Вимога про відмову від "коньяку" було підписано ще в листопаді 2017 року, проте вступило в силу воно тільки в 2021 році. Згідно з документом Вірменії дали 25 років на те, щоб повністю перейти з "коньяку" на інше найменування.

Україна також відмовилась від терміну "коньяк" для власною алкопродукції - передбачається, що заборона набуде чинності з 1 січня 2026 року.