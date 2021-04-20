Володимир Зеленський Принц Філіп Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Виправдання Пашинського відтепер під питанням

15:38
Але є одне але - фото 1
Але є одне але / Укрінформ

Офіс генерального прокурора оскаржив вирок Васильківського районного суду Київської області, який виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Одіозний політик все ще має шанс отримати свої 7 років.

ОГП наполягає на винесенні екснардепу, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень громадянину В'ячеславу Хімікусу, покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Апеляцію подано до Київського апеляційного суду.

18 березня 2021 Васильківський міський районний суд Київської області виправдав колишнього депутата Сергія Пашинського.

На початку березня 2021 року сам потерпілий, заряджений грошима скандального політика, відкликав позов.

Нагадаємо, вечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із наградного пістолета ногу місцевому мешканцю В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження у нецензурній формі – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Сергей Пашинский хулиганство Офис генерального прокурора суд Васильков Новини Украина
УП
Другое на тему
Степанов вірить у краще - фото 1
Україна, можливо, пройшла третю хвилю коронавірусу
10:45
"Слуга народу" в ролі "цинічного бариги" - фото 1
На ковідній вечірці Тищенка були інші політики, салют і блискавичні поліцейські
09:10
Чехія, наші дні - фото 1
Чехія викрила російських шпигунів - між країнами почалася дипломатична війна
Вчера, 09:37
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50