Виправдання Пашинського відтепер під питанням

Але є одне але / Укрінформ

Офіс генерального прокурора оскаржив вирок Васильківського районного суду Київської області, який виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Одіозний політик все ще має шанс отримати свої 7 років.

ОГП наполягає на винесенні екснардепу, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень громадянину В'ячеславу Хімікусу, покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Апеляцію подано до Київського апеляційного суду.

18 березня 2021 Васильківський міський районний суд Київської області виправдав колишнього депутата Сергія Пашинського.

На початку березня 2021 року сам потерпілий, заряджений грошима скандального політика, відкликав позов.

Нагадаємо, вечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із наградного пістолета ногу місцевому мешканцю В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження у нецензурній формі – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.