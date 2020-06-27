Виктор Ляшко засобирался в президенты

Виктор Ляшко хочет быть президентом

Главный санитарный врач Украины, который выигрывает схватку с коронавирусом только на статистике, да и то по выходным, когда количество обработанных лабораториями тестов уменьшается в два раза, объявил о своих президентских амбициях.

В интервью жене зашкваренного Дмитрия Гордона замглавы МОЗ обозначил сроки, когда Украина "абсолютно точно" справится с пандемией, а также заговорил о своем походе в политику.

На вопрос, хочет ли он стать мэром Киева, Ляшко уклончиво сказал, что "мало кто ответил бы отрицательно на такое предложение", зато при этом член Зе команды подчеркнул, что его амбиции идут куда дальше кресла градоначальника:

- Вероятно, я приму участие в президентских выборах в 2029-м году. Если народ не забудет фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период. Что же касается поста мэра, то как только мы победим коронавирусную болезнь, тогда будем говорить о других вещах, в том числе и моих политических амбициях… Давайте подождем официальную позицию партии "Слуга Народа", президента Украины. Я думаю, они выберут достойного человека, чтобы он смог баллотироваться на должность.

Как известно, о предстоящей борьбе Ляшко за место Виталия Кличко СМИ заговорили после того, как главного санитарного врача включили в соцопросы. После этого он избегал прямых ответов на вопросы журналистов, но намекал на то, что не против баллотироваться.

В то же время достижения замминистра в борьбе против коронавируса весьма сомнительны. При отсутствии массового тестирования, внедрении адекватно работающего карантина и забивания на него даже самим Ляшко в компании президента Украина сваливается на нижние позиции рейтинга стран, справляющихся с пандемией.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.