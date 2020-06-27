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Одесские пляжи переполнены отрицающими коронавирус и карантин (ФОТО+ВИДЕО)

19:00
Одесские пляжи и рестораны заполонили туристы - фото 1
Одесские пляжи и рестораны заполонили туристы

Ни опасность заражения серьезной болезнью, ни возможность передать инфекцию кому-то из группы риска, кто с высоким шансом может от нее умереть, не останавливают безалаберных граждан от поездки в Одесскую область и походов на море.

С самого утра субботы, 27 июня, все пляжи курортного города оказались просто забиты отдыхающими. При этом все требования противоэпидемиологических ограничений по соблюдению дистанции люди просто не соблюдают.

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Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии и видео, которыми народ без зазрения совести делится в соцсетях.

Более того, не смотря на всевозможные заявления из уст Авакова, Шмыгаля и других членов правительства, гонять граждан за массовые нарушения норм, судя по всему, никто не собирается. При этом все кафе и рестораны Одессы так же битком забиты клиентами, которые буквально наводнили город к длинным выходным.

Кроме того, количество туристов постоянно увеличивается, о чем свидетельствуют бешеные пробки на въезде в курортный город.

Одесские пляжи переполнены отрицающими коронавирус и карантин (ФОТО+ВИДЕО) - фото 202028

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

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