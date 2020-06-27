Одесские пляжи переполнены отрицающими коронавирус и карантин (ФОТО+ВИДЕО)

Одесские пляжи и рестораны заполонили туристы

Ни опасность заражения серьезной болезнью, ни возможность передать инфекцию кому-то из группы риска, кто с высоким шансом может от нее умереть, не останавливают безалаберных граждан от поездки в Одесскую область и походов на море.

С самого утра субботы, 27 июня, все пляжи курортного города оказались просто забиты отдыхающими. При этом все требования противоэпидемиологических ограничений по соблюдению дистанции люди просто не соблюдают.

Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии и видео, которыми народ без зазрения совести делится в соцсетях.

Более того, не смотря на всевозможные заявления из уст Авакова, Шмыгаля и других членов правительства, гонять граждан за массовые нарушения норм, судя по всему, никто не собирается. При этом все кафе и рестораны Одессы так же битком забиты клиентами, которые буквально наводнили город к длинным выходным.

Кроме того, количество туристов постоянно увеличивается, о чем свидетельствуют бешеные пробки на въезде в курортный город.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.