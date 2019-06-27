Викинги 6 сезон: Дата выхода и трейлер финала сериала

Викинги 6 сезон: дата выхода и трейлер

Телеканал History готовится закрыть сериал Викинги после окончания 6 сезона. Пока идут планировки по поводу возможного спин-оффа сериала, шоураннеры уже выкатили первый трейлер 6 сезона, и дату выхода.

6 сезон сериала Викинги выходит осенью 2019 года, но пока шоураннеры не определились, будут ли разбивать его на две половины. Пока же телеканал History представил трейлер финального сезона сериала.

Шоураннеры обещают, что в сезоне будет 20 серий, но в трейлер удалось запихнуть только самые эпичные сцены.

В четвертом сезоне завершилсь история великого Рагнара, с пятого в центре сюжета - приключения его сыновей. В финале пятого сезона сыновья Рагнара разделились на два противоборствующих лагеря. Бьорн, Убба и Хвитсерк против Ивара. Также, похоже, завершилась история с Англией. Там пришел к власти король Альфред, в будущем - Великий, подружился с датчанами и принес несчастному острову покой. А вот Флоки не прижился в Исландии и теперь должен вернуться домой.

Судя по трейлеру, нас ожидают не только битвы на суше, но и морские, которые чреваты полным уничтожением кораблей и плаваньем среди горящих волн. Кроме того, мельком были показаны еще и новые локации, которые, вероятно, падут под натиском героев сериала. Среди них деревянный христианский храм времен древнего Киевского государства. Ожидается, что важным персонажем в шестом сезоне будет киевский князь Вещий Олег в исполнении русского актера, однако в трейлере его не показали. Зато показали ветерана шоу - украинку Кэтрин Винник, которая органична в образе Лагерты.

Викинги 6 сезон смотреть онлайн первый трейлер:

6 сезон "Викингов" выходит в ноябре 2019 года, и в нем будет 20 серий. Ожидается, что он станет финальным. Точной даты выхода 6 сезона "Викингов" пока нет.