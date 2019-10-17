Британия: Дата выхода второго сезона, актеры и трейлер
В ноября состоится премьера второго сезон хита Sky и Amazon - исторического сериал "Британия". Все подробности грядущей премьеры - на Без Табу.
Второй сезон
Премьера нового сезона "Британии" состоится 7 ноября 2019 на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Причем все 10 серий второго сезона станут доступны к просмотру одновременно. Снимает сериал канал Sky Atlantic, но платит за все Джефф Безос.
Шоураннер проекта - Джерри Баттеруорт. его брат Том и Джеймс Ричардсон Это те самые люди, ответственные за визуальный экстаз «Страшных сказок» и закрученных интриг в «Борджиа».
Сериал активно сравнивают с "Игрой престолов" и называют эпик-фентази. Авторы шоу действительно многое переняли у детища HBO, сделав ставку на насилие (в том числе - интригу с тем, кого убьют следующим, секс, грязь и шикарную картинку, а также - толковый сценарий. Поскольку это только 2 сезон, а не 8, как у Игры престолов, то проблем быть не должно.
Британия - сюжет
Сериал рассказывает о событиях первого века нашей эры, когда Британские острова были завоеваны римлянами.
Римляне в британских лесах, а также кельты, готовые дать отпор
Первый сезон стартует с 43 года и рассказывает о двух кельтских "королевах" - Керре и Антедии, которые позабыли были обиды и объединяются, чтобы дать отпор оккупантам - тому самому знаменитому Девятому легиону, который загадочно пропал и породил кучу мифов и даже художественных фильмов.
Второй сюжет продолжит историю кельтских воительниц. Трейлер серила намекает, что размх первого сезона никуда не денется, как никуда не денется уже ставший фирменными черный юмор и психодел (с этим у "Британии" немало общего с возвращающимися на экраны "Викингами").
Трейлер 2 сезона Британии
Британия - актеры и роли
Еще одним украшением сериала Британия является актерский состав. Как и в случае с Игрой престолов, здесь в основном британские актеры, прошедшие местные школы и оттачивавшие свои навыки на театральный подмостках. Главной же звездой сериала является Дэвид Моррисси - злобный "Губернатор" из первых сезонов "Ходячих".
Дэвид Моррисси - в роли генерала Авла Плавтия
Келли Райлли в роли королевы кантиев Керры
Элеонор Уортингтон-Кокс в роли Кэйт
Николай Ли Кос в роли Дивиса
Лиана Корнелл в роли Ании
Гершвин Юсташ младший в роли Витуса
Маккензи Крук в роли Верана
Барри Уорд в роли Сойера
Стэнли Вебер в роли Линдона
Джо Армстронг в роли Гилдаса
Фортунато Церлино в роли императора Веспасиана
Калли Кук в роли Ислин
Аарон Пьер в роли Антония
Зои Уонамейкер в роли королевы Антедии
Иан Макдермид в роли короля Пелленора (ну, а кого еще мог сыграть "Император")
Джулиан Райнд-Татт в роли Филана
Хьюго Спир в роли Луция
Дэниел Кальтаджироне в роли того самого Брута
Заки Исмаил в роли Филона
Анабель Шолей в роли Амины