Британия: Дата выхода второго сезона, актеры и трейлер

Великолепная Келли Райлли в роли кельтской королеві

В ноября состоится премьера второго сезон хита Sky и Amazon - исторического сериал "Британия". Все подробности грядущей премьеры - на Без Табу.

Второй сезон

Премьера нового сезона "Британии" состоится 7 ноября 2019 на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Причем все 10 серий второго сезона станут доступны к просмотру одновременно. Снимает сериал канал Sky Atlantic, но платит за все Джефф Безос.

Шоураннер проекта - Джерри Баттеруорт. его брат Том и Джеймс Ричардсон Это те самые люди, ответственные за визуальный экстаз «Страшных сказок» и закрученных интриг в «Борджиа».

Сериал активно сравнивают с "Игрой престолов" и называют эпик-фентази. Авторы шоу действительно многое переняли у детища HBO, сделав ставку на насилие (в том числе - интригу с тем, кого убьют следующим, секс, грязь и шикарную картинку, а также - толковый сценарий. Поскольку это только 2 сезон, а не 8, как у Игры престолов, то проблем быть не должно.

Британия - сюжет

Сериал рассказывает о событиях первого века нашей эры, когда Британские острова были завоеваны римлянами.

Римляне в британских лесах, а также кельты, готовые дать отпор

Первый сезон стартует с 43 года и рассказывает о двух кельтских "королевах" - Керре и Антедии, которые позабыли были обиды и объединяются, чтобы дать отпор оккупантам - тому самому знаменитому Девятому легиону, который загадочно пропал и породил кучу мифов и даже художественных фильмов.

Второй сюжет продолжит историю кельтских воительниц. Трейлер серила намекает, что размх первого сезона никуда не денется, как никуда не денется уже ставший фирменными черный юмор и психодел (с этим у "Британии" немало общего с возвращающимися на экраны "Викингами").

Иан Макдермид здесь якобы на светлой стороне, что, собственно и написано у него на лбу

Трейлер 2 сезона Британии

Британия - актеры и роли

Еще одним украшением сериала Британия является актерский состав. Как и в случае с Игрой престолов, здесь в основном британские актеры, прошедшие местные школы и оттачивавшие свои навыки на театральный подмостках. Главной же звездой сериала является Дэвид Моррисси - злобный "Губернатор" из первых сезонов "Ходячих".

Дэвид Моррисси - в роли генерала Авла Плавтия

Келли Райлли в роли королевы кантиев Керры

Элеонор Уортингтон-Кокс в роли Кэйт

Николай Ли Кос в роли Дивиса

Лиана Корнелл в роли Ании

Гершвин Юсташ младший в роли Витуса

Маккензи Крук в роли Верана

Барри Уорд в роли Сойера

Стэнли Вебер в роли Линдона

Джо Армстронг в роли Гилдаса

Фортунато Церлино в роли императора Веспасиана

Калли Кук в роли Ислин

Аарон Пьер в роли Антония

Зои Уонамейкер в роли королевы Антедии

Иан Макдермид в роли короля Пелленора (ну, а кого еще мог сыграть "Император")

Джулиан Райнд-Татт в роли Филана

Хьюго Спир в роли Луция

Дэниел Кальтаджироне в роли того самого Брута

Заки Исмаил в роли Филона

Анабель Шолей в роли Амины