Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона

Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне / Instagram

На карантине самое время закрыть старые долги по сериалам, которые не успел посмотреть раньше. Одним из главных событий зимы 2020 стал 6 сезон "Викингов" - что там было, расскажет Без Табу.

Шестой сезон «Викингов» традиционно разбит на две части по 10 серий каждая. Первую мы все имели удовольствие наблюдать зимой. В феврале 2020 «Викинги» ушли на перерыв до ноября, оставив немало вопросов. Однако разберем все по порядку.

Внимание, в этом тексте будут СПОЙЛЕРЫ, местами – кровавые, а потому, если вы по какой-то причине еще не посмотрели первые десять серии финального сезона, то можете смело переходить на любую другую статью на Без Табу. Но здесь мы будет обсуждать, что было в предыдущих сериях.

Смешная Русь

Итак, Ивар бежал из Каттегата и почему-то сразу оказался где-то на Великом Шелковом Пути. В сознании авторов сериала он почему-то проходит и по землям древнего Киевского государства, где люди, отдаленно похожие на монгольских воинов захватывают сына Рагнара и привозят в Киев к князю Олегу – тому самому Вещему Олегу из летописей и песни Высоцкого.

В этом молодом человеке вы должны узнать дружинники киевского князя

В деревянном Киеве, возведенном посреди поля – похоже, что футбольного – так там идеально ровно и без малейших намеков на Днепр и знаменитые холмы-кручи – Ивар подружился с Олегом в исполнении россиянина Данилы Козловского и становится свидетелем убийства Аскольда (почему-то в сериале это брат Олега), воспитания юного князя Игоря, а также частью плана по завоеванию Скандинавии (зачем?). Ну, и плетет свои мелкие интриги.

Примечательно, что прежний кровавый психопат Ивар в 6 сезоне серьезно изменился. Безжалостный убийца стал более сдержанным и даже человечным. Возможно, таким он выглядит на фоне князя Русов, возможно, лишенный власти просто лишился раздражителей.

Ивар на Руси

Так или иначе – все изменится, когда Ивар вернется на родину.

Вещий Олег

Также нельзя не отметить Данилу Козловского. Русский актер вполне справляется с ролью. Пусть он не похож на викинга (это не остановило никого в скрепном фильме, не помешало и в сериале), зато очень убедителен в образе кровожадного восточного деспота. Судя по всему, его он и играет. Козловскому не откажешь в харизме и он легко заполняет собой весь кадр.

Олег и его конь

Отметим, что авторы шестого сезона создали самую неубедительную версию древнего киевского государства, известного им как «Киевская Русь», однако при этом ткнули пальцем в небо и случайно попали. И князь Олег, и его воины в сериале стараются говорить на состаренном украинском языке, а, собственно, на его прототипе и говорили тогда. Другое дело, что князь, скорее всего, его не знал, поскольку был варягом (скандинавом из Швеции), как и его дружина.

Дела норвежские

Тем временем в Норвегии история также идет своим чередом. Бьорн Железнобокий стал конунгом вымышленного города Каттегата. Новый правитель фьорда желает править разумно и больше не воевать, а торговать, однако благочестивым планам в полной мере сбыть не было дано. Могущественный конунг Олаф с шикарными серьгами в ушах заточил товарища Бьорна – Харальда Прекрасноволосого (это реальный исторический персонаж) и захватил его столицу – Вестфольд.

Бьорн и трудности престолонаследия

Бьорн поспешил на выручку, однако оказалось, что попал на выборы. Олаф задумал объединить Норвегию (тогда такого названия не существовало) и избрать единого правителя. Им старик видит сына Рагнара, но ярлы и конунги выбирают Харальда (тот повел себя как опытный политик и наобещал всем кучу всего). Новый конунг всея Норвегии повелевает убить соперника Бьорна, но того спасает изгой Эрик и привозит в Каттегат.

Эпичный отход Лагерты

Дома Бьорна ждут плохие вести. Погибает его мать – Лагерта. Великя воительница, которую пять с половиной сезонов играла канадская украинка Кэтрин Винник, хотела отправиться на покой и уединиться в прибрежной усадьбе. Однако там ее нашли гости из прошлого – бандиты – они нападают на соседнюю деревню в лучших традициях «Семи самураев» и Лагерта решается их истребить.

Королева викингов и реверанс феминисткам

В процессе воительница не углядела за внуком – сын Бьорна и Торви убивает главарь бандитов. Лагерта эффектно мстит злодею в одной из самых ярких битв сезона, но получает ранение. Затем Лагерта отправляется в Каттегат, где ее по ошибке убивает объевшийся грибов и перепутавший ее с Иваром Хвитсерк.

Лагерта получила шикарное завершение своей арки

Вся седьмая серия становится прощанием с Лагертой и, надо признать, весьма ярким.

Убийцу славной женщины постановили сжечь, однако Бьорн все же решает дать тому шанс. Юношу изгоняют из Каттегата и его находят разведчики Олега и привозят в Киев (все это занимает совсем небольшое время, что заставляет вновь вспомнить про чудеса телепортации из последних сезонов «Игры престолов»).

Смерть легенды

Ивар и Хвитсерк находят общий язык и становятся важными подручными Олега в его желании посетить Норвегию.

Битва за Норвегию

Десятая серия шестого сезон «Викингов» полностью посвящена высадке войск Олега в Норвегии. Если взглянуть на карту – можно увидеть, что Русам, прежде чем добраться этой северо-западной части Скандинавии, сначала необходимо было побывать в Дании и Швеции, где также были не менее воинственные головорезы, у которых были топоры, бороды и неуемное желание грабить и убивать, чтобы прокормить себя и свои семьи в условиях неплодородного севера. Это лишь одна из многих причин того, что поход Олега не имел никакого смысла. Тем не менее, сценаристы убеждают нас обратном и превращают экспедицию киевского князя в крестовый поход.

"Русь идет"...

Итак, Русы, больше похожие на монголов, на кораблях, являющихся гибридом ладьи и парохода с гребным колесом ручной тяге (ну-ну) высадились на берег двумя группами. Первая атаковала основные силы во главе с Харальдом и Бьорном в аръергарде – викинги были разбиты и обращены в бегство. Вторая группы прорвалась в устье реки, ведущей и к столице – Вестфольду. Там оппозиция была слабее и отряды во главе со старшей супругой Бьорна - Гунхильдой были рассеяны (зато актрисе Рагге Рагнарссон, исполняющей роль воительницы, разрешили красиво нырнуть в воду – до «Викингов» исландка и ее 188 см роста была пловчихой). Далее Русы полезли в горы, чтобы захватить столицу врасплох. На этом десятая серия и вся первая половина шестого заключительного сезона заканчивается.

Странная десятая серия

Перед финалом нам показали также раненного Харальда и пораженного мечем Бьорна. Однако тут создатели напустили таинственности в духе сериала «Лост» и не до конца понятно, то ли это реальность, то ли видения Бьорна или же Ивара. В любом случае, нам показывают беседу двух сводных братьев на берегу – то пустынном, то с горой трупов.

Финал 10 серии 6 сезона оставил много вопросов

Бонусная Исландия

На фоне бестолкового и неудачливого Бьорна, коварного Ивара и наркомана Хвитсерка их брат Убба смотрит настоящим средоточием мудрости. Рассудительный сын Рагнара понимает, что в Норвегии ему нет места, а потому решает отправиться в новые земли. В этом его поддерживает дочь режиссера и бывшая жена Бьорна – Торви. Вместе с Кетелем Плосконосым они отправляются в Исландию в надежде найти Флоки (про персонажа Густафа Скарсгаарда все время говорят, но он ни разу не появится), а также – новые земли.

Убба в поисках себя и новых земель

Под новыми землями подразумевается Северная Америка. Путешествие Уббы и его спутников в земли современных США и Канады отстрочено до имы 2020. Официально же это удастся спустя сто лет – Эрику Счастливому (если верить сагам и археологии). Кстати, про него также снимут сериал – этом будет спинофф оригинальных «Викингов» под названием «Викинги: Вальхалла».

Викинги - актерский состав 6 сезона

Александр Людвиг в роли Бьорна Железнобокого

в роли Бьорна Железнобокого Кэтрин Винник в роли Лагерты

в роли Лагерты Алекс Хог Андерсен в роли Ивара Бескостного

в роли Ивара Бескостного Джордан Патрик Смит в роли Уббы

в роли Уббы Питер Францен в роли конунга Харальда

в роли конунга Харальда Рагга Рагнарс в роли Гунхильды

в роли Гунхильды Джорджия Херст в роли Торви

в роли Торви Марко Илсо в роли Хвитсерка

в роли Хвитсерка Люси Мартин в роли Ингрид

в роли Ингрид Данила Козловский в роли князя Олега

в роли князя Олега Алисия Агнесон в роли княжны Катерины

в роли княжны Катерины Адам Коупленд в роли Кетиля Плосконосого

в роли Кетиля Плосконосого Ленн Кудрявицки в роли князя Дира

в роли князя Дира Эрик Джонсон в роли изгоя Эрика

в роли изгоя Эрика Оран О`Доннован в роли князя Игоря

в роли князя Игоря Стивена Беркофф в роли конунга Олафа

в роли конунга Олафа Андрей Клауд в роли Ханбаатара

Что будет дальше

Доступные нам сейчас кадры новых серий шестого сезона, нарочно не показывают Бьорна и Харальда, зато подтверждают эпичность происходящего, а также показывают нам знакомство Уббы с индейцами Северной Америки. Прикольно.

Викинги 2020 - смотреть онлайн трейлер второй части шестого сезона:

В ноябре 2020 нам наконец должны показать, чем закончится экспедиция Олега, а также, что будет с оставшимися в живых сыновьями Рагнара. Скорее всего, Бьорн жив, как и Харальд (он жутко живучий) – им предстоит восстановить силы и ресурсы, чтобы дать бой захватчикам. Возможно, для этого потребуется подключение всех викингов, включая нормандского герцога Ролло (исторический конунг Рольф), который в сериале выведен братом Рагнара и дядей его сыновей. Хочется верить, что в финальных сериях сериала будет меньше клюквы и воздушных шаров, ведь действие будет разворачиваться не в неизвестной сценаристами Руси, в меру знакомой Скандинавии.