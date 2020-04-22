Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
На карантине самое время закрыть старые долги по сериалам, которые не успел посмотреть раньше. Одним из главных событий зимы 2020 стал 6 сезон "Викингов" - что там было, расскажет Без Табу.
Шестой сезон «Викингов» традиционно разбит на две части по 10 серий каждая. Первую мы все имели удовольствие наблюдать зимой. В феврале 2020 «Викинги» ушли на перерыв до ноября, оставив немало вопросов. Однако разберем все по порядку.
Внимание, в этом тексте будут СПОЙЛЕРЫ, местами – кровавые, а потому, если вы по какой-то причине еще не посмотрели первые десять серии финального сезона, то можете смело переходить на любую другую статью на Без Табу. Но здесь мы будет обсуждать, что было в предыдущих сериях.
Смешная Русь
Итак, Ивар бежал из Каттегата и почему-то сразу оказался где-то на Великом Шелковом Пути. В сознании авторов сериала он почему-то проходит и по землям древнего Киевского государства, где люди, отдаленно похожие на монгольских воинов захватывают сына Рагнара и привозят в Киев к князю Олегу – тому самому Вещему Олегу из летописей и песни Высоцкого.
В этом молодом человеке вы должны узнать дружинники киевского князя
В деревянном Киеве, возведенном посреди поля – похоже, что футбольного – так там идеально ровно и без малейших намеков на Днепр и знаменитые холмы-кручи – Ивар подружился с Олегом в исполнении россиянина Данилы Козловского и становится свидетелем убийства Аскольда (почему-то в сериале это брат Олега), воспитания юного князя Игоря, а также частью плана по завоеванию Скандинавии (зачем?). Ну, и плетет свои мелкие интриги.
Примечательно, что прежний кровавый психопат Ивар в 6 сезоне серьезно изменился. Безжалостный убийца стал более сдержанным и даже человечным. Возможно, таким он выглядит на фоне князя Русов, возможно, лишенный власти просто лишился раздражителей.
Вещий Олег
Также нельзя не отметить Данилу Козловского. Русский актер вполне справляется с ролью. Пусть он не похож на викинга (это не остановило никого в скрепном фильме, не помешало и в сериале), зато очень убедителен в образе кровожадного восточного деспота. Судя по всему, его он и играет. Козловскому не откажешь в харизме и он легко заполняет собой весь кадр.
Олег и его конь
Отметим, что авторы шестого сезона создали самую неубедительную версию древнего киевского государства, известного им как «Киевская Русь», однако при этом ткнули пальцем в небо и случайно попали. И князь Олег, и его воины в сериале стараются говорить на состаренном украинском языке, а, собственно, на его прототипе и говорили тогда. Другое дело, что князь, скорее всего, его не знал, поскольку был варягом (скандинавом из Швеции), как и его дружина.
Дела норвежские
Тем временем в Норвегии история также идет своим чередом. Бьорн Железнобокий стал конунгом вымышленного города Каттегата. Новый правитель фьорда желает править разумно и больше не воевать, а торговать, однако благочестивым планам в полной мере сбыть не было дано. Могущественный конунг Олаф с шикарными серьгами в ушах заточил товарища Бьорна – Харальда Прекрасноволосого (это реальный исторический персонаж) и захватил его столицу – Вестфольд.
Бьорн и трудности престолонаследия
Бьорн поспешил на выручку, однако оказалось, что попал на выборы. Олаф задумал объединить Норвегию (тогда такого названия не существовало) и избрать единого правителя. Им старик видит сына Рагнара, но ярлы и конунги выбирают Харальда (тот повел себя как опытный политик и наобещал всем кучу всего). Новый конунг всея Норвегии повелевает убить соперника Бьорна, но того спасает изгой Эрик и привозит в Каттегат.
Эпичный отход Лагерты
Дома Бьорна ждут плохие вести. Погибает его мать – Лагерта. Великя воительница, которую пять с половиной сезонов играла канадская украинка Кэтрин Винник, хотела отправиться на покой и уединиться в прибрежной усадьбе. Однако там ее нашли гости из прошлого – бандиты – они нападают на соседнюю деревню в лучших традициях «Семи самураев» и Лагерта решается их истребить.
В процессе воительница не углядела за внуком – сын Бьорна и Торви убивает главарь бандитов. Лагерта эффектно мстит злодею в одной из самых ярких битв сезона, но получает ранение. Затем Лагерта отправляется в Каттегат, где ее по ошибке убивает объевшийся грибов и перепутавший ее с Иваром Хвитсерк.
Лагерта получила шикарное завершение своей арки
Вся седьмая серия становится прощанием с Лагертой и, надо признать, весьма ярким.
Убийцу славной женщины постановили сжечь, однако Бьорн все же решает дать тому шанс. Юношу изгоняют из Каттегата и его находят разведчики Олега и привозят в Киев (все это занимает совсем небольшое время, что заставляет вновь вспомнить про чудеса телепортации из последних сезонов «Игры престолов»).
Битва за Норвегию
Десятая серия шестого сезон «Викингов» полностью посвящена высадке войск Олега в Норвегии. Если взглянуть на карту – можно увидеть, что Русам, прежде чем добраться этой северо-западной части Скандинавии, сначала необходимо было побывать в Дании и Швеции, где также были не менее воинственные головорезы, у которых были топоры, бороды и неуемное желание грабить и убивать, чтобы прокормить себя и свои семьи в условиях неплодородного севера. Это лишь одна из многих причин того, что поход Олега не имел никакого смысла. Тем не менее, сценаристы убеждают нас обратном и превращают экспедицию киевского князя в крестовый поход.
"Русь идет"...
Итак, Русы, больше похожие на монголов, на кораблях, являющихся гибридом ладьи и парохода с гребным колесом ручной тяге (ну-ну) высадились на берег двумя группами. Первая атаковала основные силы во главе с Харальдом и Бьорном в аръергарде – викинги были разбиты и обращены в бегство. Вторая группы прорвалась в устье реки, ведущей и к столице – Вестфольду. Там оппозиция была слабее и отряды во главе со старшей супругой Бьорна - Гунхильдой были рассеяны (зато актрисе Рагге Рагнарссон, исполняющей роль воительницы, разрешили красиво нырнуть в воду – до «Викингов» исландка и ее 188 см роста была пловчихой). Далее Русы полезли в горы, чтобы захватить столицу врасплох. На этом десятая серия и вся первая половина шестого заключительного сезона заканчивается.
Странная десятая серия
Перед финалом нам показали также раненного Харальда и пораженного мечем Бьорна. Однако тут создатели напустили таинственности в духе сериала «Лост» и не до конца понятно, то ли это реальность, то ли видения Бьорна или же Ивара. В любом случае, нам показывают беседу двух сводных братьев на берегу – то пустынном, то с горой трупов.
Финал 10 серии 6 сезона оставил много вопросов
Бонусная Исландия
На фоне бестолкового и неудачливого Бьорна, коварного Ивара и наркомана Хвитсерка их брат Убба смотрит настоящим средоточием мудрости. Рассудительный сын Рагнара понимает, что в Норвегии ему нет места, а потому решает отправиться в новые земли. В этом его поддерживает дочь режиссера и бывшая жена Бьорна – Торви. Вместе с Кетелем Плосконосым они отправляются в Исландию в надежде найти Флоки (про персонажа Густафа Скарсгаарда все время говорят, но он ни разу не появится), а также – новые земли.
Убба в поисках себя и новых земель
Под новыми землями подразумевается Северная Америка. Путешествие Уббы и его спутников в земли современных США и Канады отстрочено до имы 2020. Официально же это удастся спустя сто лет – Эрику Счастливому (если верить сагам и археологии). Кстати, про него также снимут сериал – этом будет спинофф оригинальных «Викингов» под названием «Викинги: Вальхалла».
Викинги - актерский состав 6 сезона
- Александр Людвиг в роли Бьорна Железнобокого
- Кэтрин Винник в роли Лагерты
- Алекс Хог Андерсен в роли Ивара Бескостного
- Джордан Патрик Смит в роли Уббы
- Питер Францен в роли конунга Харальда
- Рагга Рагнарс в роли Гунхильды
- Джорджия Херст в роли Торви
- Марко Илсо в роли Хвитсерка
- Люси Мартин в роли Ингрид
- Данила Козловский в роли князя Олега
- Алисия Агнесон в роли княжны Катерины
- Адам Коупленд в роли Кетиля Плосконосого
- Ленн Кудрявицки в роли князя Дира
- Эрик Джонсон в роли изгоя Эрика
- Оран О`Доннован в роли князя Игоря
- Стивена Беркофф в роли конунга Олафа
- Андрей Клауд в роли Ханбаатара
Что будет дальше
Доступные нам сейчас кадры новых серий шестого сезона, нарочно не показывают Бьорна и Харальда, зато подтверждают эпичность происходящего, а также показывают нам знакомство Уббы с индейцами Северной Америки. Прикольно.
Викинги 2020 - смотреть онлайн трейлер второй части шестого сезона:
В ноябре 2020 нам наконец должны показать, чем закончится экспедиция Олега, а также, что будет с оставшимися в живых сыновьями Рагнара. Скорее всего, Бьорн жив, как и Харальд (он жутко живучий) – им предстоит восстановить силы и ресурсы, чтобы дать бой захватчикам. Возможно, для этого потребуется подключение всех викингов, включая нормандского герцога Ролло (исторический конунг Рольф), который в сериале выведен братом Рагнара и дядей его сыновей. Хочется верить, что в финальных сериях сериала будет меньше клюквы и воздушных шаров, ведь действие будет разворачиваться не в неизвестной сценаристами Руси, в меру знакомой Скандинавии.