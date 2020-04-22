Викинги: Вальхалла - Дата выхода, актеры и сюжет сериала

Викинги - история продолжается

Сериал "Викинги" завершится шестым сезоном, однако не завершится история бородатых завоевателей, рассказанная Майклом Херстом. Мастер исторических сериалов готовит новый проект о викингах, который станет продолжением его эпического повествования.

Миграция на Netflix

Сериал "Викинги" выходил на канале History - и у этого были плюсы и минусы. Плюсы мы все видели на экранах (по крайней мере, у викингов - вполне реалистичные костюмы и нет никакой клюквы в виде шлемов с рогами), минусы также известны - скрытность и полные непонятки с графиком выхода, отсутствие вмеянемых промо и график выхода серий раз в неделю. Новый проект Майкла Херста - "Викинги: Вальхалла" - перекочевал на Netflix. И теперь все сериии удут выходить скопом.

Стриминг заказал мастеру сразу 24 эпизода, скорее всего, это будет один сезон, разбитый по обыкновению на две части.

К работе вернётся большая часть съёмочной команды, а снимать шоу, как и «Викингов», будут в Ирландии. К проекту привлекли сценариста Джеба Стюарта («Крепкий орешек», «Освободитель»), он же будет одним из шоураннеров. Херст, Стюарт и Морган О’Салливан («Викинги») выступают исполнительными продюсерами сериала. Проект снимается MGM TV на деньги Netflix.

Сюжет сериала Викинги: Вальхалла

Если "Викинги" рассказывали о полулегендарных героях - Рагнаре Лодброке и его сыновьях, то "Викинги: Вальхалла" уже повествуют о следующей эпохе в истории Северной Европы - X-XI веков.

На тематических сайтах описание сериала сводится к фразе "спустя сто лет"... Однако это лишь отправная точка для фантазии сценаристов, которые способны лишь по строчке о гибели христианского епископа в бою с викингами придумать эпичного берсерка Эдмонда.

Сериал осветит жизнь и историю самых знаменитых викингов того времени: Лейфа Эрикссона Счастливого (первого европейца, доплывшего до Северной Америки - за пять веков до Колумба), Фрейдис, Харальда III Сурового и Вильгельма Завоевателя.

Издание Deadline характеризует «Вальхаллу» как «взрывную следующую главу в легенде о Викингах».

Викинги - эпичное завершение первой части 6 сезона:

Дата выхода

Точной даты выхода нового проекта пока нет и близко. Еще не завершился шестой сезон "Викингов" - зимой 2020 он ушел на длинный перервыв до осени 2020, оставив древнюю Норвегию на разграбления полчищам Вещего Олега в исполнении россиянина Данилы Козловского. Только после закрытия гештальта с сыновьями Рагнара возможно новое начало.