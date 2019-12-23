Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский

Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл

Сериал канала History “Викинги” за 6 лет приобрел культовый статус и стал одним из самых любимых исторических шоу нашего десятилетия. Несмотря на массу исторический неточностей и откровенных домыслов, именно история, рассказанная в этом проекте, сформировала представление об эпохе викингов.

Для многих “Викинги” стали отправной точкой в изучении истории той эпохи, а сам сериал вновь ввел моду на древних воинственных скандинавов, тем более, что это и наша история. Именно викинги (или варяги) были одними из первых христиан в украинских землях и вторая известная нам по летописям династия правителей древних славян были родом из Скандинавии. Собственно, в шестом сезоне мы с ними и познакомимся.

Также давно пора познакомиться ближе с актерами, которые вот уже столько лет специально облачаются в кожаные доспехи, умело орудуют топорами, возносят молитвы Одину и Тору и не испытывают жалости к врагам на экране, зато дружат между собой в реальной жизни.

Викинги 6 сезон - актеры и роли

Александр Людвиг в роли Бьорна Железнобокого

Этот парень вырос на наших глазах. Белобрысый мальчуган впервые появился во втором сезоне “Викингов” - в третьей серии - и с тех пор дорос до главного героя. После смерти Рагнара именно его старший сын стал лидером викингов (с переменным успехом) и именно он вынесен на обложку 6 сезона, где гордо восседает на троне в позе Конана.

Александр Людвиг и в жизни чтит традиции. Правда, шотландские

Александр Людвиг имеет внешность типичного варяга, но сам он - канадец (как и большинство актеров проекта, что не удивительно, вед сериал канадский), хотя и без скандинавских корней не обошлось - по отцовской линии.

Людвиг снимается с детства. Вы могли его видеть в “Восходе тьмы”, “Ведьминой горе” и “Голодных играх”, а также еще нескольких фильмах, однако на данный момент главной его ролью является именно Бьорн Железнобокий. И с ней он справляется великолепно.

Александру Людвигу 27 лет. Большую часть этого времени он снимается в кино, а также борется с разными зависимостями. Да, этот красавчик-качок с 14 лет бухал, наркоманил и, как сказали бы раньше - морально разлагался. Из-за этого букета актер не одну неделю провел в различных клиниках, однако сейчас, вроде, пошел на поправку, чему свидетельством бодрый вид и новые роли в крупных проектах.

Прямо сейчас вы также можете увидеть Александра Людвига в военном блокбастере “Мидуэй”, а совсем скоро (17 января 2020) он составит конкуренцию Уилл Смиту и Мартину Лоуренсу в продолжении “Плохих парней”.

В личной жизни у Александра все хорошо - он встречается с экранной партнершей - Кристи Доун Динсмор, также известной как воительница Амма. В инстаграмах обоих актеров масса совместных фото и не причин полагать, что их счастье не искренне.

Кэтрин Винник в роли Лагерты

Главного женского персонажа в сериале - воительницу Лагерту - играет Кэтрин Винник (настоящая фамилия - Винницкая). Актриса - наша землячка. Кэтрин, а вернее - Катруся - канадская украинка, более того, в детстве он выучила украинский раньше английского, ходила в украинскую школу и носила вышиванку. А еще - была жутким сорванцом и драчуньей - что не мудрено, ведь была младшей сестрой братьев-задир.

Кэтрин Винник демонстрирует "материнскую заботу"

Буйная энергия была направлена в правильное русло - Катрусю отдали на тхэквондо, где она достигла больших успехов. Она - обладательница чёрного пояса 3 дана по тхэквондо и 2 дан по каратэ, является лицензированным и телохранителем и одним из немногих актеров на съемочной площадке сериала, кто реально может “втащить”… Более детально про Кэтрин читайте в большом материале на Без Табу.

Густаф Скарсгаард в роли Флоки

Еще один старожил сериала “Викинги” швед Густаф Скарсгаард (произносится как Скашгор) в сериале отвечает за мистику и юмор. И с задачей справляется. Еще бы, ведь он - не только потомок викингов, но и представитель славной актерской династии. Его отец - великий Стеллан Скарсгаард (Борис Щербина из “Чернобыля”), а братья - Александр (домашний дебошир из “Большой маленькой лжи”) и Билл (Пеннивайз из последнего “Оно”). Также у Густафа есть еще два брата и младшая сестра. И все они тоже актеры.

Братья Скарсгаарды

Хотя роль Флоки и является визитной карточкой актера во всем мире, он славен не только ей. В его активе роли в больших международных фильмах, например - Кон-Тики или Мир Дикого Запада, а также национальных проектах.

Алекс Хог Андерсен в роли Ивара Бескостного

Злобный Ивар в реальной жизни - добрый датский юноша Алекс Хог Андерсен, увлекающийся фотографией и занимающийся благотворительностью.

Актеру 25 лет и роль коварного сына Рагнара с ограниченными физическими, но неограниченными злодейскими способностями для него - первая большая в актерской карьере. Но явно не последняя, ведь с образом харизматичного злодея Алекс справился на все сто. Дебютировав в 4 сезоне “Викингов” Андерсен стал неотъемлемой частью сериала.

Алекс Хог Андерсен - официальный амбассадор Красного Креста

О личной жизни актер много не пишут. Он пока не женат, но, по слухам, встречается с актрисой Рикки Вести. Но это не точно.

Джордан Патрик Смит в роли Уббе

Еще один экранный сын Рагнара - актер Джордан Патрик Смит - на самом деле не скандинав, а шотландец. Кинокарьеру Смит начинал вообще в Австралию, куда переехала его семья, однако талант не затерялся, тем более, что парень вышел трудолюбивым и настойчивым. Ради актерской карьеры Джордан Патрик Смит на первых порах трудился разнаробочим, а когда подвернулся шанс сыграть Уббы - без промедления сменил прописку и перехал в Ирландию, где снимаются “Викинги”. Персонаж Смита не столь харизматичен, как его телебраться - Бьорн и Ивар, однако в отведенной ему роли актер вполне убедителен и весьма неплохо доигрывает глазами.

Сейчас гражданин Австралии встречается с ирландской актрисой Софи Вавасо, сыгравшей в “Викингах” роль датской принцессы Эллисиф, чьего мужа убил конунг Харальд и во время секса с которым погибла она сама.

И, да, Смит - не единственный австралиец в касте (дочитайте до конца и вы узнаете, кто составил ему компанию).

Шел третий час древнего пира...

Марко Илсо в роли Хвитсерка

Роль младшего из оставшихся в живых сыновей Рагнара - Хвитсерка - не дает разгуляться актерским талантам Марко Илсо на полную, однако и в этих рамках он волне органичен.

При этом Марко еще не решил - чем ему заниматься, актерством или футболом. Он из спортивной семьи, его отец был профессиональным футболистом, а мама - играла в гандбол. Братья Марко также играют в футбол на профи-уровне. Тем же славен и сам исполнитель роли Хвитсерка. Он совмещает актерство и выступление за клуб 4 датской лиги.

Питер Францен в роли конунга Харальда Прекрасноволосого

Роль конунга Харальда в интернациональном актерском ансамбле “Викингов” исполняет финн Питер Францен. Он очень популярен на родине, однако отметился несколькими вылазками и в Голливуд.

Постоянная роль непостоянного спутника Рагнара и его сыновей принесла Питеру мировую известность. При этом Францен сам за славой особо не гонится и играет только в тех проектах, которые ему по душе.

Конунг Харальд в свободное от ношения тату время

За годы актерской карьеры финн играл не только норвежца, но также русского и вообще наемника без роду и племени. А сам при это наслаждается тихим семейным счастьем вместе с актрисой Ириной Бьорклунд в Калифорнии, куда семейство перебралось 20 лет назад.

Джорджия Херст в роли Торви

Если вам показалось, что в списке актеров сериала есть родственники шоураннера проекта британца Майкла Херста, то вам не показалось. Создатель “Викингов” доверил в своем детище сыграть сразу двум своим дочерям - Джорджии и Мод. И обе не подвели. Старшая дочь - Мод Херст - сыграла неприкаянную жену Флоки - Хельгу, на которую сценарные боги обрушили семь казней египетских и умертвили в финале 4 сезона руками ее воспитанницы - мавританкой Танаруз.

Торви, просто Торви

Младшенькая Джорджия изначально была на второстепенных ролях, но со временем “выбилась в люди”. Путь также не был простым. Она была женой отца и сына, а затем - двух братьев, стала воительницей-берсерком и даже приняла христианство. В общем реализовала себя в полной мере. И при этом ей всего 24 года.

В реальной жизни у Джорджии Херст все куда проще. Она только начинает свою карьеру. А еще у нее очень смелый инстаграм. Так бывает, когда есть что показать.

Данила Козловский в роли князя киевского и новгородского Олега

Самый популярный актер России Данила Козловский к 34 годам сыграл едва ли не во всех амплуа - от прожигателя жизни и легендарного хоккеиста до Эраста Фандорина и его потомка, однако в “Викинги” его взяли за роль в созвучном проекте “Викинг”. Фильм Константина Эрнста собрал большую кассу, но вышел абсолютно ужасным.

Викинг? Ну, пусть будет

Князь Владимир в исполнении Козловского вышел бестолковым и безвольным, не попал актер и в типаж. Однако этого хватило шоураннерам сериала, чтобы стереотипно назначить известного русского на роль Вещего Олега. Поскольку задачи соблюсти историческую достоверность не стояло - Данила Козловский получил карт-бланш и сыграл нечто среднее между восточным деспотом и правителем Московии более позднего времени.

Актерский состав одной из "небольших" битв пятого сезона

Викинги: Герои былых сезонов

Трэвис Фиммел в роли Рагнара Лодброка

Австралиец Трэвис Фиммел оказался 100-процентным попаданием. Малоизвестный актер из далекой Австралии весьма убедительно сыграл легендарного предводителя викингов, обеспечив проекту популярность, а себе - славу.

Прожив за четыре сезона несколько десятков лет и пройдя путь от бедного крестьянина до великого предводителя варягов - Фиммел покинул шоу с гордо поднятой головой. И ушел в большое кино. Однако стать новой звездой категории А у актера не вышло. Громкий проект с ним в главной роли - Warcraft получился ярким, но откровенно слабым, а герой Фиммела - лорд Андуин Лотар - никаким.

В начале славных дел

Клайв Стенден в роли герцога Ролло

Клайв Стенден сыграл родного брата Рагнара, с которым они все и начинали. Однако Ролло выбрал свой путь и преуспел, правда, похоже, так и не закрыл гештальт, а потому в пятому сезоне вновь появился в сериале в роли “бога из машины”.

Британец известен в первую очередь как актер исторических фильмов. Он сыграл в “Камелоте” и “Робин Гуде”, а также сериале Люка Бессона “Заложница”, где исполнил роль молодого Брайана Миллса (взрослую версию играет Лайам Нисон).

Мод Херст в роли Хельги

Про Мод читайте в разделе, посвященном ее младшей сестре - Джорджии.

Алисса Сазерленд в роли Аслауг

Воплотить образ неземной принцессы Аслаугу было решено доверить длинного австралийке Алиссе Сазерленд. В кино она пришла из модельного бизнеса, где была вполне успешна и востребована. Ее кинодебют пришелся на фильм “Дьявол носит Прада”.

Лайнус Роач в роли короля Эгберта

Маститый британский актер Лайнус Роач в качестве короля Эгберта долгие пять сезонов (вернее - 4 сезона и еще одну серию) гнул свою линию в противостоянии с викингами, но в

итоге дал дорогу молодым. Оставив, конечно, незабываемый след. Если для многих актеров “Викинги” - вершина карьеры, тор для Роача - скорее, один из этапов. Он сделал себе имя как актер шекспировских пьес, был замечен Голливудом и закрепился там в роли умных и склонных к рефлексии героев. Из последних проектов Лайнус - сериал “Родина” (6,7 сезоны), однако в истории он останется как Майкл Каттер из “Закона и Порядка”.

Юсефин Асплунд в роли Астрид

Недолгое, но яркое присутствие шведской актрисы Юсефин Асплунд в роли скандинавской воительницы с неясной сексуальной ориентацией оставило след в истории «Викингов». Смелая и сильная девушка пришлась по дуще фанатам. В реальной же жизни Юсефин вполне себе милая и скромная. Более того, на видимых частях ее тела нет ни одной татуировки.

Ох, уж эти папарацци

Джонатан Рис-Майерс в роли епископа Хехмунда

Еще один метеор в сериале. Ревностный искоренитель язычников огнем и мечем появляется в финале 4 сезона, а в пятом становится самым ярким персонажем. Джонатану Рис-Майерсе это не в первой – за плечами этого парня куча ролей. Более того, когда-то он подавал очень большие надежды в Голливуде и котировался как новый Бред Питт или Том Круз. Однако поскольку эти двое до си пор при деле – занял нишу поскромнее и Джонатан Рис-Майерс перекочевал и крупных голливудских кинопроектов в не менее крупные проекты сериальные. Он был звездой «Дракулы» и проекта шоураннера «Викингов» Майла Херста «Тюдоры». Кстати, за «Тюдоров» и роль Генриха Восьмого Рис-Майерс получил Золотой глобус.

Донал Лог в роли конунга Хорика

Этого бородача вы знаете больше как инспектора Харви Буллока из "Готэма", а потому в «Викингах» он смотрелся немного анекдотично. Впрочем, борода и коварство были при правителе даннов, правда, не долго.

Гэбриэл Бирн в роли ярла Харальдсона

Гэбриэл Бирн, сыгравший в первом сезоне главного злодея – местного князька, у которого молодые Рагнар и Ролло были в услужении, был единственной звездой сериала. Ветеран Голливуда не подвел и здесь, воплотив образ не желавшего смотреть в завтрашний день ярла.

Джордж Благден в роли монаха Этельстана

За яркий и драматичный образ монаха, ставшего рабом, а затем и другом двух великих правителей, отвечал англичанин Джордж Благден.

Не ладно что-то в Уэссекском королевстве

После «Викингов» он дорос до роли короля Людовика XIV в сериале «Версаль» и даже отметился в «Черном зеркале». Однако именно роль Этельстана остается его визиткой. Еще бы, ведь он там зажег будь здоров.

Масштабы - фишка "Викингов"

Шестой сезон будет последним для сериала “Викинги”, однако это вовсе не означает, что история на этом заканчивается. Стриминговый гигант Netflix выкупил у канала History права на франшизу и обещает в скором времени запустить несколько сериалов по вселенной, где в свое время блистали Рагнар Лодброк, Лагерта и легендарные и не очень другие герои Скандинавии. Ну, а пока этого не случилось - смотрим шестой сезон “Викингов”, благо, в нем целых 20 серий, кому же этого мало - предлагаем на выбор целую россыпь сериалов про гордых и временами смешных варягов, а также их не менее воинственных современников.