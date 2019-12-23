Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
Сериал канала History “Викинги” за 6 лет приобрел культовый статус и стал одним из самых любимых исторических шоу нашего десятилетия. Несмотря на массу исторический неточностей и откровенных домыслов, именно история, рассказанная в этом проекте, сформировала представление об эпохе викингов.
Для многих “Викинги” стали отправной точкой в изучении истории той эпохи, а сам сериал вновь ввел моду на древних воинственных скандинавов, тем более, что это и наша история. Именно викинги (или варяги) были одними из первых христиан в украинских землях и вторая известная нам по летописям династия правителей древних славян были родом из Скандинавии. Собственно, в шестом сезоне мы с ними и познакомимся.
Также давно пора познакомиться ближе с актерами, которые вот уже столько лет специально облачаются в кожаные доспехи, умело орудуют топорами, возносят молитвы Одину и Тору и не испытывают жалости к врагам на экране, зато дружат между собой в реальной жизни.
Викинги 6 сезон - актеры и роли
- Александр Людвиг в роли Бьорна Железнобокого
Этот парень вырос на наших глазах. Белобрысый мальчуган впервые появился во втором сезоне “Викингов” - в третьей серии - и с тех пор дорос до главного героя. После смерти Рагнара именно его старший сын стал лидером викингов (с переменным успехом) и именно он вынесен на обложку 6 сезона, где гордо восседает на троне в позе Конана.
Александр Людвиг имеет внешность типичного варяга, но сам он - канадец (как и большинство актеров проекта, что не удивительно, вед сериал канадский), хотя и без скандинавских корней не обошлось - по отцовской линии.
Людвиг снимается с детства. Вы могли его видеть в “Восходе тьмы”, “Ведьминой горе” и “Голодных играх”, а также еще нескольких фильмах, однако на данный момент главной его ролью является именно Бьорн Железнобокий. И с ней он справляется великолепно.
Александру Людвигу 27 лет. Большую часть этого времени он снимается в кино, а также борется с разными зависимостями. Да, этот красавчик-качок с 14 лет бухал, наркоманил и, как сказали бы раньше - морально разлагался. Из-за этого букета актер не одну неделю провел в различных клиниках, однако сейчас, вроде, пошел на поправку, чему свидетельством бодрый вид и новые роли в крупных проектах.
Прямо сейчас вы также можете увидеть Александра Людвига в военном блокбастере “Мидуэй”, а совсем скоро (17 января 2020) он составит конкуренцию Уилл Смиту и Мартину Лоуренсу в продолжении “Плохих парней”.
В личной жизни у Александра все хорошо - он встречается с экранной партнершей - Кристи Доун Динсмор, также известной как воительница Амма. В инстаграмах обоих актеров масса совместных фото и не причин полагать, что их счастье не искренне.
- Кэтрин Винник в роли Лагерты
Главного женского персонажа в сериале - воительницу Лагерту - играет Кэтрин Винник (настоящая фамилия - Винницкая). Актриса - наша землячка. Кэтрин, а вернее - Катруся - канадская украинка, более того, в детстве он выучила украинский раньше английского, ходила в украинскую школу и носила вышиванку. А еще - была жутким сорванцом и драчуньей - что не мудрено, ведь была младшей сестрой братьев-задир.
Буйная энергия была направлена в правильное русло - Катрусю отдали на тхэквондо, где она достигла больших успехов. Она - обладательница чёрного пояса 3 дана по тхэквондо и 2 дан по каратэ, является лицензированным и телохранителем и одним из немногих актеров на съемочной площадке сериала, кто реально может “втащить”… Более детально про Кэтрин читайте в большом материале на Без Табу.
- Густаф Скарсгаард в роли Флоки
Еще один старожил сериала “Викинги” швед Густаф Скарсгаард (произносится как Скашгор) в сериале отвечает за мистику и юмор. И с задачей справляется. Еще бы, ведь он - не только потомок викингов, но и представитель славной актерской династии. Его отец - великий Стеллан Скарсгаард (Борис Щербина из “Чернобыля”), а братья - Александр (домашний дебошир из “Большой маленькой лжи”) и Билл (Пеннивайз из последнего “Оно”). Также у Густафа есть еще два брата и младшая сестра. И все они тоже актеры.
Хотя роль Флоки и является визитной карточкой актера во всем мире, он славен не только ей. В его активе роли в больших международных фильмах, например - Кон-Тики или Мир Дикого Запада, а также национальных проектах.
- Алекс Хог Андерсен в роли Ивара Бескостного
Злобный Ивар в реальной жизни - добрый датский юноша Алекс Хог Андерсен, увлекающийся фотографией и занимающийся благотворительностью.
Актеру 25 лет и роль коварного сына Рагнара с ограниченными физическими, но неограниченными злодейскими способностями для него - первая большая в актерской карьере. Но явно не последняя, ведь с образом харизматичного злодея Алекс справился на все сто. Дебютировав в 4 сезоне “Викингов” Андерсен стал неотъемлемой частью сериала.
О личной жизни актер много не пишут. Он пока не женат, но, по слухам, встречается с актрисой Рикки Вести. Но это не точно.
- Джордан Патрик Смит в роли Уббе
Еще один экранный сын Рагнара - актер Джордан Патрик Смит - на самом деле не скандинав, а шотландец. Кинокарьеру Смит начинал вообще в Австралию, куда переехала его семья, однако талант не затерялся, тем более, что парень вышел трудолюбивым и настойчивым. Ради актерской карьеры Джордан Патрик Смит на первых порах трудился разнаробочим, а когда подвернулся шанс сыграть Уббы - без промедления сменил прописку и перехал в Ирландию, где снимаются “Викинги”. Персонаж Смита не столь харизматичен, как его телебраться - Бьорн и Ивар, однако в отведенной ему роли актер вполне убедителен и весьма неплохо доигрывает глазами.
Сейчас гражданин Австралии встречается с ирландской актрисой Софи Вавасо, сыгравшей в “Викингах” роль датской принцессы Эллисиф, чьего мужа убил конунг Харальд и во время секса с которым погибла она сама.
И, да, Смит - не единственный австралиец в касте (дочитайте до конца и вы узнаете, кто составил ему компанию).
- Марко Илсо в роли Хвитсерка
Роль младшего из оставшихся в живых сыновей Рагнара - Хвитсерка - не дает разгуляться актерским талантам Марко Илсо на полную, однако и в этих рамках он волне органичен.
При этом Марко еще не решил - чем ему заниматься, актерством или футболом. Он из спортивной семьи, его отец был профессиональным футболистом, а мама - играла в гандбол. Братья Марко также играют в футбол на профи-уровне. Тем же славен и сам исполнитель роли Хвитсерка. Он совмещает актерство и выступление за клуб 4 датской лиги.
- Питер Францен в роли конунга Харальда Прекрасноволосого
Роль конунга Харальда в интернациональном актерском ансамбле “Викингов” исполняет финн Питер Францен. Он очень популярен на родине, однако отметился несколькими вылазками и в Голливуд.
Постоянная роль непостоянного спутника Рагнара и его сыновей принесла Питеру мировую известность. При этом Францен сам за славой особо не гонится и играет только в тех проектах, которые ему по душе.
Конунг Харальд в свободное от ношения тату время
За годы актерской карьеры финн играл не только норвежца, но также русского и вообще наемника без роду и племени. А сам при это наслаждается тихим семейным счастьем вместе с актрисой Ириной Бьорклунд в Калифорнии, куда семейство перебралось 20 лет назад.
- Джорджия Херст в роли Торви
Если вам показалось, что в списке актеров сериала есть родственники шоураннера проекта британца Майкла Херста, то вам не показалось. Создатель “Викингов” доверил в своем детище сыграть сразу двум своим дочерям - Джорджии и Мод. И обе не подвели. Старшая дочь - Мод Херст - сыграла неприкаянную жену Флоки - Хельгу, на которую сценарные боги обрушили семь казней египетских и умертвили в финале 4 сезона руками ее воспитанницы - мавританкой Танаруз.
Младшенькая Джорджия изначально была на второстепенных ролях, но со временем “выбилась в люди”. Путь также не был простым. Она была женой отца и сына, а затем - двух братьев, стала воительницей-берсерком и даже приняла христианство. В общем реализовала себя в полной мере. И при этом ей всего 24 года.
В реальной жизни у Джорджии Херст все куда проще. Она только начинает свою карьеру. А еще у нее очень смелый инстаграм. Так бывает, когда есть что показать.
- Данила Козловский в роли князя киевского и новгородского Олега
Самый популярный актер России Данила Козловский к 34 годам сыграл едва ли не во всех амплуа - от прожигателя жизни и легендарного хоккеиста до Эраста Фандорина и его потомка, однако в “Викинги” его взяли за роль в созвучном проекте “Викинг”. Фильм Константина Эрнста собрал большую кассу, но вышел абсолютно ужасным.
Князь Владимир в исполнении Козловского вышел бестолковым и безвольным, не попал актер и в типаж. Однако этого хватило шоураннерам сериала, чтобы стереотипно назначить известного русского на роль Вещего Олега. Поскольку задачи соблюсти историческую достоверность не стояло - Данила Козловский получил карт-бланш и сыграл нечто среднее между восточным деспотом и правителем Московии более позднего времени.
Викинги: Герои былых сезонов
- Трэвис Фиммел в роли Рагнара Лодброка
Австралиец Трэвис Фиммел оказался 100-процентным попаданием. Малоизвестный актер из далекой Австралии весьма убедительно сыграл легендарного предводителя викингов, обеспечив проекту популярность, а себе - славу.
Прожив за четыре сезона несколько десятков лет и пройдя путь от бедного крестьянина до великого предводителя варягов - Фиммел покинул шоу с гордо поднятой головой. И ушел в большое кино. Однако стать новой звездой категории А у актера не вышло. Громкий проект с ним в главной роли - Warcraft получился ярким, но откровенно слабым, а герой Фиммела - лорд Андуин Лотар - никаким.
- Клайв Стенден в роли герцога Ролло
Клайв Стенден сыграл родного брата Рагнара, с которым они все и начинали. Однако Ролло выбрал свой путь и преуспел, правда, похоже, так и не закрыл гештальт, а потому в пятому сезоне вновь появился в сериале в роли “бога из машины”.
Британец известен в первую очередь как актер исторических фильмов. Он сыграл в “Камелоте” и “Робин Гуде”, а также сериале Люка Бессона “Заложница”, где исполнил роль молодого Брайана Миллса (взрослую версию играет Лайам Нисон).
- Мод Херст в роли Хельги
Про Мод читайте в разделе, посвященном ее младшей сестре - Джорджии.
- Алисса Сазерленд в роли Аслауг
Воплотить образ неземной принцессы Аслаугу было решено доверить длинного австралийке Алиссе Сазерленд. В кино она пришла из модельного бизнеса, где была вполне успешна и востребована. Ее кинодебют пришелся на фильм “Дьявол носит Прада”.
- Лайнус Роач в роли короля Эгберта
Маститый британский актер Лайнус Роач в качестве короля Эгберта долгие пять сезонов (вернее - 4 сезона и еще одну серию) гнул свою линию в противостоянии с викингами, но в
итоге дал дорогу молодым. Оставив, конечно, незабываемый след. Если для многих актеров “Викинги” - вершина карьеры, тор для Роача - скорее, один из этапов. Он сделал себе имя как актер шекспировских пьес, был замечен Голливудом и закрепился там в роли умных и склонных к рефлексии героев. Из последних проектов Лайнус - сериал “Родина” (6,7 сезоны), однако в истории он останется как Майкл Каттер из “Закона и Порядка”.
- Юсефин Асплунд в роли Астрид
Недолгое, но яркое присутствие шведской актрисы Юсефин Асплунд в роли скандинавской воительницы с неясной сексуальной ориентацией оставило след в истории «Викингов». Смелая и сильная девушка пришлась по дуще фанатам. В реальной же жизни Юсефин вполне себе милая и скромная. Более того, на видимых частях ее тела нет ни одной татуировки.
- Джонатан Рис-Майерс в роли епископа Хехмунда
Еще один метеор в сериале. Ревностный искоренитель язычников огнем и мечем появляется в финале 4 сезона, а в пятом становится самым ярким персонажем. Джонатану Рис-Майерсе это не в первой – за плечами этого парня куча ролей. Более того, когда-то он подавал очень большие надежды в Голливуде и котировался как новый Бред Питт или Том Круз. Однако поскольку эти двое до си пор при деле – занял нишу поскромнее и Джонатан Рис-Майерс перекочевал и крупных голливудских кинопроектов в не менее крупные проекты сериальные. Он был звездой «Дракулы» и проекта шоураннера «Викингов» Майла Херста «Тюдоры». Кстати, за «Тюдоров» и роль Генриха Восьмого Рис-Майерс получил Золотой глобус.
- Донал Лог в роли конунга Хорика
Этого бородача вы знаете больше как инспектора Харви Буллока из "Готэма", а потому в «Викингах» он смотрелся немного анекдотично. Впрочем, борода и коварство были при правителе даннов, правда, не долго.
- Гэбриэл Бирн в роли ярла Харальдсона
Гэбриэл Бирн, сыгравший в первом сезоне главного злодея – местного князька, у которого молодые Рагнар и Ролло были в услужении, был единственной звездой сериала. Ветеран Голливуда не подвел и здесь, воплотив образ не желавшего смотреть в завтрашний день ярла.
- Джордж Благден в роли монаха Этельстана
За яркий и драматичный образ монаха, ставшего рабом, а затем и другом двух великих правителей, отвечал англичанин Джордж Благден.
После «Викингов» он дорос до роли короля Людовика XIV в сериале «Версаль» и даже отметился в «Черном зеркале». Однако именно роль Этельстана остается его визиткой. Еще бы, ведь он там зажег будь здоров.
Шестой сезон будет последним для сериала “Викинги”, однако это вовсе не означает, что история на этом заканчивается. Стриминговый гигант Netflix выкупил у канала History права на франшизу и обещает в скором времени запустить несколько сериалов по вселенной, где в свое время блистали Рагнар Лодброк, Лагерта и легендарные и не очень другие герои Скандинавии. Ну, а пока этого не случилось - смотрим шестой сезон “Викингов”, благо, в нем целых 20 серий, кому же этого мало - предлагаем на выбор целую россыпь сериалов про гордых и временами смешных варягов, а также их не менее воинственных современников.