Викинги 6 сезон: Что было в 3 серии

Киев - место силы 6 сезона Викингов

В ночь на четверг, 12 декабря, состоялась премьера 3 серии финального шестого сезона исторического сериала Викинги. Действие эпизода и всего шоу переместилось в Киев.

На прошлой неделе состоялась премьера сразу двух серий "Викингов", 12 же декабря канал History принял решение ограничиться одной. Премьера 3 эпизода под интригующим названием "Привидения, боги и гончие псы".

Викинги 6 - Что было в 3 серии

Киевский князь Олег оказывается весьма коварным и задумал хитрую многоходовочку - он посылает послов в Каттегат. Ивар понимаетя, что его обхитрил Олег и у него нет планов вернуть его на престол, а только лишь захватить все самому. Как нет у Олега желания делиться властью с молодым Игорем - наследником престола в Киеве.

У Лагерты традиционно свои планы и она развернула бурную деятельность. Бьорн же ищет союзников и заключает новый старнный союз.

Викинги - смотреть онлайн анонс 3 серии 6 сезона - 12.12.2019:

Четвертую серию 6 сезона сериала Викинги смотрите через неделю - 19 декабря. В ней нам обещают еще больше молодого князя Игоря, а тажке этнической украинки Кэтрин Винник и ее Лагерты.