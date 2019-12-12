Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

Викинги 6 сезон: Что было в 3 серии

12:43
Киев - место силы 6 сезона Викингов - фото 1
Киев - место силы 6 сезона Викингов

В ночь на четверг, 12 декабря, состоялась премьера 3 серии финального шестого сезона исторического сериала Викинги. Действие эпизода и всего шоу переместилось в Киев.

На прошлой неделе состоялась премьера сразу двух серий "Викингов", 12 же декабря канал History принял решение ограничиться одной. Премьера 3 эпизода под интригующим названием "Привидения, боги и гончие псы".

Викинги 6 сезон: Дата выхода и трейлер финала сериала

Викинги 6 - Что было в 3 серии

Киевский князь Олег оказывается весьма коварным и задумал хитрую многоходовочку - он посылает послов в Каттегат. Ивар понимаетя, что его обхитрил Олег и у него нет планов вернуть его на престол, а только лишь захватить все самому. Как нет у Олега желания делиться властью с молодым Игорем - наследником престола в Киеве.

У Лагерты традиционно свои планы и она развернула бурную деятельность. Бьорн же ищет союзников и заключает новый старнный союз.

Викинги - смотреть онлайн анонс 3 серии 6 сезона - 12.12.2019:

Четвертую серию 6 сезона сериала Викинги смотрите через неделю - 19 декабря. В ней нам обещают еще больше молодого князя Игоря, а тажке этнической украинки Кэтрин Винник и ее Лагерты.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Викинги Александр Людвиг Кэтрин Винник Данила Козловский Шоубиз Новости сериалов
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО - фото 1
Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета – ФОТО
15:41
Титушки сорвали сессию горсовета Львова - фото 1
Выбили двери и разбили окна: неизвестные ворвались на сессию Львовского горсовета
15:00
Нардепы продлили особый статус ОРДиЛО - фото 1
Рада продлила закон об особом статусе Донбасса
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
06 декабря, 11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...