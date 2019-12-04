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Викинги 6 сезон: Чем удивит 1 серия

11:17
Викинги возвращаются - фото 1
Викинги возвращаются

4 декабря стартует финальный сезон сериала "Викинги". Чем удивит первая серия шестого сезона - читайте в рекапе от Без Табу.

Чем закончился пятый сезон Викингов

Сыновья Рагнара объединились против своего брата Ивара Бескостного, захватившего Каттегат и узурпировавшего трон. Финальная битва под стенами столицы викингов завершилась победой Бьорна Железнобокого и его союзников. Однако Ивару с помощью хитрости удалось бежать...

Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой

Викинги: Что будет в 1 серии шестого сезона

Первая серия финального сезона будет идти два часа и за это время создатели обещают полное погружение в события 9 века нашей эры на Севере Европы.

Викинги 2019 - смотреть онлайн трейлер 1 серии - Бьорн и Лагерта строят планы на будущее - 4.12.2019:

Бьорн обживается в Каттегате, однако положение его шатко. Ивар не просто сбежал, а отправился за подмогой к могущественному владыке Руси - новгородскому князю Олегу (этого викинга почему-то доверили играть русскому актеру Даниле Козловскому.

Викинги 2019 - смотреть онлайн трейлер 1 серии - Ивар и Вещий Олег - 4.12.2019:

Финальный шестой сезон Викингов будет состоять из 20 серий. По традиции, они будут разбиты на две части - по 10 эпизодов. Премьера второй части 6 сезона исторического сериала запланирована на весну 2020.

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