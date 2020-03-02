Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 3 выпуск - 2.03.2020

Екатерина Виноградова готовит девушку к прыжку в новую жизнь / Від пацанки до панянки 4 - выпуск 3

В понедельник, 2 марта, в вечернем эфире "Нового канала" состоится премьера 3 выпуска шоу Від пацанки до панянки 4. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В новом выпуске проекта "пацанок" ждут суровые и даже экстремальные испытания. Решиться на перемены всегда непросто, особенно если изменить нужно свою жизнь. Сначала бывает страшно, но потом наступает облегчение. Чтобы «пацанки» поняли, как это, им предложили пройти следующее испытание – прыгнуть с моста.

"На третьей неделе в Школе леди ученицы начали путь заживления душевных ран, – рассказывает завуч Школы леди Екатерина Виноградова. – Но чтобы окончательно закрепить достижения, мы предложили девушкам экстремальным способом сделать шаг в новую жизнь. Ведь настоящая леди в критический момент умеет собраться и готова решительно шагать навстречу новым достижениям. Мы хотели, чтобы они запомнили этот момент, а главное – чувства, которые пережили".

Испытания «пацанки» проходили на пешеходном мосту столицы под присмотром профессиональных инструкторов по роуп-джампингу.

Ученицам Школы леди было нереально страшно – они долго решались на прыжки.

"Эмоции накрывали меня с головой, – вспоминает «пацанка» Мария #Стрипуха Переселкина. – Я не знала – то ли заплакать, то ли погнать беса. А когда прыгнула, то это оказалось тоже не очень удобно. Давило крепление. Я кричала, чтобы поднимали, меня могло располовинить (смеется). В общем, никогда больше не прыгну".

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн анонс 3 выпуска - 2.03.2020:

Все ли оказались такими же смелыми, как «пацанка» Маша? И кто из девушек отказался от выполнения задания? Смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» уже сегодня, 2 марта, в 19:00 на Новом канале.

Также в программе третьего выпуска - скандалы, интриги и драка в формате трое на одну. Дойдет до того, что финалистка «Супермодели по-украински» Влада Роговенко со слезами на глазах будет паковать чемодан...

Чуть позднее смотрите онлайн третий выпуск на Без Табу. Напомним, что в настоящее время доступен для просмотр только первый выпуск, второй выпуск будет активирован в ближайшую среду.