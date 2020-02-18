Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн выпуск 1 - 17.02.2020

Від пацанки до панянки 4 выпуск 1 - кто покинул шоу

В понедельник, 17 февраля, на "Новом канале" стартовал 4 сезон шоу "Від пацанки до панянки". Все подробности первого выпуска реалити - смотрите онлайн на Без Табу.

В первом же выпуске «Від пацанки до панянки 4» покинули сразу пять участниц.

Изначально шанс стать ученицами Школы леди получили 15 девушек. В первый же вечер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проект захотела покинуть красноволосая Юлия Яворская. Свое решение девушка обосновала тем, что не сможет столько времени быть врозь со своей возлюбленной.

Следующей «пацанки» попрощались с 20-летней рыжей тернополянкой с необычным именем Юстина. За два дня, которые она провела на проекте, девушка ни разу не выпила алкоголя и не ввязалась в драку. Поэтому когда Виктории «Боксерше» Алехиной, как самой сильной конкурентке, предложили выбрать, кто должен уйти, она назвала имя Юстины Горбуляк.

Третьей ушла из реалити Карина Завиша – такое решение приняли преподаватели Школы леди. У девушки алкогольная зависимость, поэтому в первую очередь ей должны помочь в специальном учреждении.

Двум последним девушкам «до свидания» сказали в шаге от начала обучения – преподаватели усомнились в их мотивации и искренности желания измениться. Эротическую стримершу Анастасию Яресько с пирсингом и огромным количеством тату не спас даже ключ, который она нашла в болоте, и который должен был гарантировать ей участие в проекте. А ее тезку, королеву Instagram Настю Покрищук, которая запомнилась всем большими накачанными губами, обвинили в пиаре.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн анонс выпуск 1 - 17.02.2020:

Чего ожидать от преподавателей дальше? И все ли «пацанки» выдержат давление новой жизни? Смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.