Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 7 выпуск - 30.03.2020

Від пацанки до панянки 4 выпуск 7 - Козловского обучили шить трусы / Новый канал

В понедельник, 30 марта, в 19:00 в эфире Нового канала стартует 7 выпуск реалити-шоу Від пацанки до панянки 4. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

Седьмую неделю проекта педагоги Школы леди посвятили борьбе с фобиями. У «пацанок» их пруд пруди. Одна из них – страх аудитории. Чтобы побороть его, «пацанок» отправили в телестудию.

Девушкам предложили стать ведущими. Одну из программ посвятили лайфхакам. Вика #Боксерша Алехина не подозревала, что педагоги усложнят задание, пригласив в студию особого гостя.

“Читала с суфлера, что должен прийти Виталий Козловский. Куда? К нам, дурочкам? – говорит «пацанка». – И тут он заходит: чернявый, пахучий, красивый! Я же до этого его только по телевизору видела”.

Программа #Боксерши – полезная. Поэтому ей пришлось учить певца шить нижнее белье.

“Вдруг, не дай бог, вы когда-то обеднеете, и не будет у вас денежек на трусики, – обратилась к артисту «пацанка». – Возьмете старые носочки и сварганите себе новое нижнее белье. Вы же нам потом еще спасибо скажете за науку”.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 7 выпуск - 30.03.2020:

Как певец оценит дизайнерские таланты девушки – смотрите в понедельник, 30 марта, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и онлайн - на Без Табу.