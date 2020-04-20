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Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 10 выпуск -20.04.2020

15:39
Від пацанки до панянки 4 выпуск 10 - фото 1
Від пацанки до панянки 4 выпуск 10 / #янеіграшка

В понедельник, 20 апреля, в эфире Нового канала смотрите 10 выпуск реалити-шоу Від пацанки до панянки 4. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

Дясятый выпуск шоу Від пацанки до панянки 4 еще больше повысил градус социальной ответственносиии. В гости в школу леди пришла известная телеведущая Маша Ефросинина. С более, чем благородной целью.

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«Пацанки» – живой пример того, к чему приводит насилие. На первый взгляд агрессивные, а внутри – обиженные дети. Они пережили психологическую, физическую и даже сексуальную агрессию от близких. Чтобы этого не повторилось в других семьях, Маша Ефросинина как почетный посол ООН призвала «пацанок» не замалчивать жестокое обращение. Вместе с телеведущей девушки приняли участие в фотосессии для социальной акции по борьбе с домашним насилием. И напомнили всем и себе: #яіндивідуальність #янеріч #янеслуга #янеіграшка.

"Истории «пацанок» меня просто потрясли. Например, Юля Чигринец, которую избивали и приковывали цепями в сарае, – признается телеведущая. – Или Вика Кошутина, которая со школы пристрастилась к алкоголю, наркотикам, а сейчас фактически зарабатывает своим телом, продавая себя в интернете. Причем ужасное обращение с первой девушкой инициировала ее же мать, а вторую родной отец бил до потери сознания. Какими бы выросли эти девочки, воспитывай их другие люди? Меня впечатлило желание «пацанок» разорвать порочный круг насилия в своей жизни и не нести его дальше. Это достойно огромного уважения. Очень захотелось им помочь".

Ежегодно более миллиона украинок страдают от жестокого обращения. Под горячую руку насильников попадают даже дети.

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"Так жили наши мамы и бабушки, мы до сих пор содрогаемся от фразы «бьет – значит любит», – говорит Ефросинина. – Каждое упоминание в публичном поле этой темы – шаг в борьбе с насилием. Чем ярче будут призывы, тем больше шансов, что каждая из нас остановится и подумает: «Стоп, а ведь это обо мне. Сегодня босс на работе сделал неоднозначный комплимент. А в автобусе об меня мужик потерся своими гениталиями. Черт! Я же могу вызвать полицию и отстоять свои права в судебном порядке».

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 10 выпуск -20.04.2020:

Телеведущая «вскрыла» болевые точки участниц реалити. Кто так и не смог совладать с эмоциями – узнаете в понедельник, 20 апреля, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

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Від пацанки до панянки 4 Маша Ефросинина Новый канал Новости Украина
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