Везли ребенка: на Троещине в жутком ДТП погибли фельдшер и водитель "скорой" (ФОТО)
Вечером в воскресенье, 14 октября, на бульваре Перова в Киеве произошла ужасная авария с участием легковушки и машины "скорой помощи", в которой находился больной ребенок.
Как утверждают свидетели произошедшего, на перекрестке проспекта Генерала Ватутина и бульвара Перова водитель автомобиля Peugeot не пропустил мчащуюся "скорую".
В итоге ехавший на красный бусик буквально снес легковушку и отправил ее на газон. "Скорая" перевернулась.
Водитель "скорой" получил не совместимые с жизнью травмы - микроавтобус раздавил ему голову. Погибла и 23-летняя фельдшер. Ее жизнь оборвалась уже по дороге в больницу.
Мать ребенка, которому вызывали "скорую", а так же сам малыш, чудом не получили серьезных травм.
Небольшими повреждениями отделались две маленькие девочки, которые ехали в "Пежо". Водителю легковушки досталось чуть больше.
Кроме того, с тяжелыми травмами медики госпитализировали еще двоих своих коллег, которые находились в карете "скорой".
По факту ДТП с погибшими открыто уголовное дело.