Везли ребенка: на Троещине в жутком ДТП погибли фельдшер и водитель "скорой" (ФОТО)

В аварии с участием "скорой" погибли два человека

Вечером в воскресенье, 14 октября, на бульваре Перова в Киеве произошла ужасная авария с участием легковушки и машины "скорой помощи", в которой находился больной ребенок.

Как утверждают свидетели произошедшего, на перекрестке проспекта Генерала Ватутина и бульвара Перова водитель автомобиля Peugeot не пропустил мчащуюся "скорую".

В итоге ехавший на красный бусик буквально снес легковушку и отправил ее на газон. "Скорая" перевернулась.

Водитель "скорой" получил не совместимые с жизнью травмы - микроавтобус раздавил ему голову. Погибла и 23-летняя фельдшер. Ее жизнь оборвалась уже по дороге в больницу.

Мать ребенка, которому вызывали "скорую", а так же сам малыш, чудом не получили серьезных травм.

Небольшими повреждениями отделались две маленькие девочки, которые ехали в "Пежо". Водителю легковушки досталось чуть больше.

Кроме того, с тяжелыми травмами медики госпитализировали еще двоих своих коллег, которые находились в карете "скорой".

По факту ДТП с погибшими открыто уголовное дело.