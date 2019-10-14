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Везли ребенка: на Троещине в жутком ДТП погибли фельдшер и водитель "скорой" (ФОТО)

10:00
В аварии с участием "скорой" погибли два человека - фото 1
В аварии с участием "скорой" погибли два человека

Вечером в воскресенье, 14 октября, на бульваре Перова в Киеве произошла ужасная авария с участием легковушки и машины "скорой помощи", в которой находился больной ребенок.

Как утверждают свидетели произошедшего, на перекрестке проспекта Генерала Ватутина и бульвара Перова водитель автомобиля Peugeot не пропустил мчащуюся "скорую".

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В итоге ехавший на красный бусик буквально снес легковушку и отправил ее на газон. "Скорая" перевернулась.

Везли ребенка: на Троещине в жутком ДТП погибли фельдшер и водитель 'скорой' (ФОТО) - фото 189567

Водитель "скорой" получил не совместимые с жизнью травмы - микроавтобус раздавил ему голову. Погибла и 23-летняя фельдшер. Ее жизнь оборвалась уже по дороге в больницу.

Везли ребенка: на Троещине в жутком ДТП погибли фельдшер и водитель 'скорой' (ФОТО) - фото 189568

Мать ребенка, которому вызывали "скорую", а так же сам малыш, чудом не получили серьезных травм.

Небольшими повреждениями отделались две маленькие девочки, которые ехали в "Пежо". Водителю легковушки досталось чуть больше.

Кроме того, с тяжелыми травмами медики госпитализировали еще двоих своих коллег, которые находились в карете "скорой".

По факту ДТП с погибшими открыто уголовное дело.

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Киев ДТП погибшие скорая помощь Новости Украина
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