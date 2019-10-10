В Запорожье из больницы сбежал водитель маршрутки-виновник смертельного ДТП

Водитель маршрутки сбежал с поломанными ногами

Получивший переломы конечностей водила, который на полном ходу впилил забитую пассажирами маршрутку в фуру MAN, сумел смотаться прямо из медицинского учреждения. Никто из копов за ним, само собой, не следил.

После того, как вчера днем в Запорожье произошло масштабнейшее ДТП с как минимум 12 пострадавшими и одной погибшей, к водителю маршрутки должны были приставить конвой.

Но копы этого не сделали, поэтому 37-летний мужчина, не дожидаясь избрания для него какой-либо меры пресечения, просто сбежал из больницы. Судя по всему, он решил забить на дикую боль и неудобства передвижения с поломанными руками и ногами, лишь бы не оказаться в СИЗО.

Сбежал водитель прямо из приемного отделения, куда его доставили на "скорой" вместе с пострадавшими. Менты же при этом вообще не поняли, что происходит, поэтому бегство удалось.

Теперь маршрутчика решили объявить в розыск.

Как утверждают в полиции, микроавтобус на полном ходу влетел в фуру, из-за чего бусик невероятно покорежило. Сидящая на переднем сиденье пассажирка погибла на месте. Ее тело до сих пор не опознано.

Состояние большинства пострадавших медики оценивают как средней тяжести, но есть и тяжелые.

Водитель фуры рассказал патрульным, что его машина была припаркована у обочины, когда в нее врезался автобус. Он вместе с другими свидетелями ДТП помогал вытаскивать травмированных из покореженного буса.

Следователи же предполагают, что сбежавший водитель маршрутки мог находиться в состоянии наркотического опьянения. По крайней мере, даже затормозить перед столкновением он не пытался.