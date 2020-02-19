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Верка Сердючка обвинила Азарова в клевете: Раскрыты детали

17:00
Верка Сердючка обвинила Азарова в клевете: Раскрыты детали - фото 1
Верка Сердючка обвинила Азарова в клевете: Раскрыты детали

Намедни премье-министр Януковича Николай Азаров разместил в своем Facebook фейковую цитату Андрея Данилко. В ответ шоумен обвинил политика в клевете.

Нацсовет оштрафовал "НАШ" за интервью Азарова. Раскрыты детали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Пропаганда разврата и извращений выходит за рамки здравого смысла. Свобода слова у нас звучит как издёвка. В СБУ пустые глупые люди за паек вылЕзать (орфография сохранена -прим. ред.) кому угодно", - говорится в фейковой цитате Данилко, размещенной на фб-странице Азарова.

Верка Сердючка обвинила Азарова в клевете: Раскрыты детали - фото 196058

Пост политика набрал немалую популярность и довольно быстро распространился в сети. В ответ шоумен возмутился подобным пиаром и кратко написал в Instagram, что это ложь.

"Это фейк", - заявил певец; "Жесть", - пособолезновала ему Леся Никитюк.

Верка Сердючка обвинила Азарова в клевете: Раскрыты детали - фото 196059

Отметим, что это не единственный скандал с Веркой Сердючкой. Шоумен регулярно попадает в какие-нибудь истории. Так, в 2019 г. сестра Данилко обвинила своего брата в похищении собственного племянника для продажи на органы. Как это было – читайте по ссылке.

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Андрей Данилко Николай Азаров Новости Украина
Без табу
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