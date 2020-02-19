Верка Сердючка обвинила Азарова в клевете: Раскрыты детали

Верка Сердючка обвинила Азарова в клевете: Раскрыты детали

Намедни премье-министр Януковича Николай Азаров разместил в своем Facebook фейковую цитату Андрея Данилко. В ответ шоумен обвинил политика в клевете.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Пропаганда разврата и извращений выходит за рамки здравого смысла. Свобода слова у нас звучит как издёвка. В СБУ пустые глупые люди за паек вылЕзать (орфография сохранена -прим. ред.) кому угодно", - говорится в фейковой цитате Данилко, размещенной на фб-странице Азарова.

Пост политика набрал немалую популярность и довольно быстро распространился в сети. В ответ шоумен возмутился подобным пиаром и кратко написал в Instagram, что это ложь.

"Это фейк", - заявил певец; "Жесть", - пособолезновала ему Леся Никитюк.

Отметим, что это не единственный скандал с Веркой Сердючкой. Шоумен регулярно попадает в какие-нибудь истории. Так, в 2019 г. сестра Данилко обвинила своего брата в похищении собственного племянника для продажи на органы. Как это было – читайте по ссылке.