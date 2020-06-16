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Верховный суд разрешил апелляцию Януковича о конфискованных у него 1,5 миллиарда долларов

Вчера, 22:20
Верховный суд разрешил апелляцию Януковича о конфискованных у него 1,5 миллиарда долларов - фото 1
Верховный суд разрешил апелляцию Януковича о конфискованных у него 1,5 миллиарда долларов

Во вторник, 16 июня, служители Фемиды из Кассационного уголовный суда в составе Верховного приняли абсолютно идиотское решение, благодаря которому беглый экс-президент получил возможность стрясти с Украины украденные у нее же десятки миллиардов гривен.

Как сообщили сегодня в пресс-службе суда, сегодня судьи разблокировали пересмотр решения о конфискации 1,5 миллиардов долларов у компаний, которые связаны с Виктором Януковичем.

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Спустя три года после того, как апелляционный суд Донецкой области послал адвокатов беглого Яныка с их попыткой добиться отмены конфискации украденных средств, представляющие интересы ограбившего Украину экс-президента юристы все же пришли к успеху.

- Представители юридических лиц Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd и Foxtron Networks Limited оспаривали постановление Апелляционного суда Донецкой области. Конституционный уголовный суд отменил определение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, - отметили представители Верховного суда.

Так что теперь, если осужденный преступник, который нагло разворовал огромные деньги, сумеет добиться принятия нужного ему решения, Украина окажется должна ему больше среднестатистического транша МВФ. Теоретеически подобное вполне возможно, поскольку в Верховном суде в принципе не могли идти навстречу адвокатам Яныка, ведь юридических обоснований такого решения не было. Спецконфискацию денег из "Ощадбанка" провели со всеми судебными решениями в апреле 2017-го.

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