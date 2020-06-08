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Центрэнерго закупает русский уголь ради Коломойского

15:00
Центрэнерго закупает русский уголь ради Коломойского - фото 1
Центрэнерго закупает русский уголь ради Коломойского

Компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, закупают российский уголь для государственного предприятия "Центрэнерго".

Компании Коломойского заработали больше 4 миллиардов, продавая газ и уголь "Центрэнерго"

Об этом говорится в расследовании "Бигус. инфо".

С июля 2019 г. по апрель 2020 г. компании “Синтез Ойл”, “Нафта форс”, “Рекорд Систем” и “Азонекс” продали государственному предприятию "Центрэнерго" около 1,5 млн тонн угля.

Все упомянутые "поставщики" так или иначе связаны с украинским олигархом Игорем Коломойским. До лета 2019 г. эти компании не занимались углем, однако после смены управления "Центрэнерго" ситуация изменилась.

Проанализировав бизнес-связи фирм Коломойского, журналисты-расследователи вышли на непосредственных поставщиков угля. В их числе реальные владельцы угольных карьеров РФ, такие как Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Константин Струков, Михаил Федяев, Владимир Гридин и Руслан Ростовцев.

Центрэнерго закупает русский уголь ради Коломойского - фото 201147

К чему это привело?

Покупка российского угля не только обогатила Игоря Коломойского, но и привела к усугублению кризиса в украинской угольной промышленности. Из-за импорта иностранного топлива, "Центрэнерго" уменьшило закупки у государственных шахт, что привело к переполнению складов угля и невыплате шахтерам зарплат.

Напомним, что….

В 2019 г. премьер-министр Алексей Гончарук началсмену руководства "Центрэнерго". Этот процесс несколько месяцев блокировался в судах. 29 мая 2020 г. Фонд госимущества сумел назначить и.о. гендиректора Александра Корчинского.

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Новости Украина Центрэнерго Алексей Гончарук уголь Россия Игорь Коломойский
Бигус.инфо
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