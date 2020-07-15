Верховная Рада назначила дату местных выборов в Украине

Верховная Рада назначила дату местных выборов

В среду, 15 июля, Верховная Рада назначила дату местных выборов в Украине. Соответствующее постановление поддержали 326 нардепов.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Украинский парламент определил днем местных выборов воскресенье, 25 октября. Голосование пройдет во всех регионах страны, кроме оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.

Главным условием для проведения выборов на этих территориях является прекращение агрессии РФ, что, к сожалению, в обозримом будущем неосуществимо.

Выборы и COVID-19

Учитывая огромную вероятность продления карантина на осенний период, в следующие несколько месяцев Кабмин должен разработать ряд норм для безопасного проведения выборов.

Напомним, почти половина киевлян проголосует за Кличко – соцопрос.