Верховная Рада назначила дату местных выборов в Украине
В среду, 15 июля, Верховная Рада назначила дату местных выборов в Украине. Соответствующее постановление поддержали 326 нардепов.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Украинский парламент определил днем местных выборов воскресенье, 25 октября. Голосование пройдет во всех регионах страны, кроме оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.
Главным условием для проведения выборов на этих территориях является прекращение агрессии РФ, что, к сожалению, в обозримом будущем неосуществимо.
Выборы и COVID-19
Учитывая огромную вероятность продления карантина на осенний период, в следующие несколько месяцев Кабмин должен разработать ряд норм для безопасного проведения выборов.
Напомним, почти половина киевлян проголосует за Кличко – соцопрос.