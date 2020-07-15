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Верховная Рада назначила дату местных выборов в Украине

14:40
Верховная Рада назначила дату местных выборов - фото 1
Верховная Рада назначила дату местных выборов

В среду, 15 июля, Верховная Рада назначила дату местных выборов в Украине. Соответствующее постановление поддержали 326 нардепов.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

Украинский парламент определил днем местных выборов воскресенье, 25 октября. Голосование пройдет во всех регионах страны, кроме оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.

Главным условием для проведения выборов на этих территориях является прекращение агрессии РФ, что, к сожалению, в обозримом будущем неосуществимо.

Выборы и COVID-19

Учитывая огромную вероятность продления карантина на осенний период, в следующие несколько месяцев Кабмин должен разработать ряд норм для безопасного проведения выборов.

Напомним, почти половина киевлян проголосует за Кличко – соцопрос.

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выборы Верховна Рада Пандемия коронавируса Новости Украина
Украинская правда
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