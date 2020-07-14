"Слуга народа" прямо в Раде обсуждала набор нужных людей в предвыборную комиссию (ВИДЕО)

Зе депутат Никитина решает проблемы "Слуг народа" на местных выборах

За целый год работы в парламенте "Слуги народа" не научились не вести зашкварные переписки так, чтобы не попадаться в объективы камер журналистов. Само собой, о том, чтобы не заниматься противозаконной деятельностью и т.п. речи вообще нет.

В понедельник, 13 июля, представительница партии Зеленского Марина Никитина, которая прошла в Раду по 82-му округу в Запорожской области, спалилась за очень интересной перепиской со своим помощником Андреем Кавериным.

Обсуждала она вопрос набора нужных людей в комиссию на местные выборы. Судя по всему, представляющие Зе команду, по задумкке "слуг", должны обеспечить правильные результаты голосования.

Впрочем, из переписки Никитиной понятно, что у парламентариев возникли проблемы с отбором работающих на провластную команду людей.

Так, Каверин предложил кандидатуру некой Натальи Никитюк из села Степное:

"Есть Наталья Никитюк из Степного. Шла от седовласого гетмана". Так иронично именуют пятого президента Украины Петра Порошенко его критики и на полном серьезе - сторонники.

В ответ нардеп написала своему помощнику, что подобные вещи нужно обсуждать не с ней, а с человеком, чей контакт ему уже сбросила.

Каверин, судя по всему, не был доволен реакцией Никитиной, поскольку отметил, что "сейчас на него все сбросят" и ему придется выполнять работу, которую должны делать другие.

"Да все хорошо. Я ему отписал подробно... Марина, напиши ему, пусть от меня от*бется. Разве это наши проблемы, у главы запорожского районного штаба коллектив людей не может набрать в комиссию? Зачем мне рассказывать, что если мы все разом не наберем людей, то будет жопа в Запорожском районе? Ты указания, бросаться им на помощь сегодня не давала. А он мне говорит, что я должен свою работу в сторонку отложить", - заявил Каверин.

В итоге нардеп сделала скриншот переписки и начала звонить своему мужу Александру.