Верховна Рада приняла бюджет на 2021 год: за него умоляли не голосовать медики

Бюджет под елочку / Сергей Ковальчук, пресс-служба Верховной Рады

Вечером во вторник, 15 декабря, Верховна Рада приняла бюджет-2021, который вызывал массу замечаний и спровоцировал многие скандалы.

За принятие закона проголосовали 289 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Против проголосовали 38 нардепов, 16 - воздержались.

В бюджете-2021 заложен дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

Минимальная зарплата в 2021 году увеличится до 6 тысяч гривен с 1 января и 6,5 тысячи – с 1 декабря. Минимальная пенсия вырастет на 165 гривен и составит 1 934 гривны – с 1 декабря 2021. Курс доллара заложили в размере 29,1 гривны за доллар.



Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2021 года составит 2 189 гривен, с 1 июля – 2 294 гривны, с 1 декабря – 2 393 гривны.

В бюджете-2021 не учтено кардинальное повышение зарплат медикам, обещанное властям ранее. Из-за этого экскулапы просили не принимать главный финансовый документ и даже угрожали забастовками.

В итоге не голосовали за главный финансовый документ страны "ОПЗЖ", "ЕС" и "Голос", но по другим причинам.