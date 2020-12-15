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Особый статус Донбасса продлен на год

11:43
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Парламент оставил все как было / Пресс-служба ВРУ

Во вторник, 15 декабря, Верховна Рада еще на год продлила закон об особом статусе Донбасса.

Депутаты поддержали изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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Таким образом он продлен еще на год – до 31 декабря 2021 года.

Эту идею поддержали 304 нардепа. 27 парламентариев высказались против ("Батькивщина" и "Голос"). 6 парламентариев воздержались. А 25 не голосовали. В общем участие в процессе приняли 362 народных избранника.

Закон приняли в сентябре 2014 года по инициативе пятого президента Петра Порошенко.

Документ вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года, но фактически оставался лишь декларацией.

С октября 2017 года срок действия закона продлевали на год: в октябре 2018 года – до 31 декабря 2019 года, а в декабре 2019 – до 31 декабря 2020 года.

Согласно закону, особый порядок местного самоуправления на оккупированных территориях начнет действовать только после вывода из Украины всех российских войск. При этом "Формулу Штайнмайера" в него не включали.

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Верховна Рада война на Донбассе Реинтеграция Донбасса оккупированные территории Новини Украина
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