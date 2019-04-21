Вербное воскресенье 2019: Что можно и чего нельзя делать

Вербное восксеренье:2019: Традиции праздника

Вербное воскресенье в 2019 году отмечают 21 апреля – за неделю до Пасхи, которая в этом году попадает на 28 апреля. Главные приметы праздника Вербное воскресенье основаны на погодных условиях.

Вербное воскресенье считается одним из самых важных церковных праздников. Еще одно его название – Вход Господень в Иерусалим. В 2019 этот день припадает на 21 апреля.

Что можно делать в Вербное воскресенье 2019

В этот деть верующие освящаются веточки вербы, которые, по традиции, накануне нужно наломать в лесу до восхода солнца (обязательно). В доме вербу нужно поставить возле иконы. Считается, что они должны простоять там целый год, охраняя семью от бед и напастей.

Вход Господень в Иерусалим, древняя мозаика

Считается, что священная верба имеет чудодейственную и целебную силу. Веточки могут избавить людей и животных от болезней, порчи, а дом – от наводнений и пожаров.

Верующие выбрали вербу, так как она распускается одной из первых весной и начинает цвести. Поэтому праздник Вход Господень в Иерусалим и получил название Вербное воскресенье. Хотя католики называют воскресенье Пальмовым, логика тут проста - в Палестине верба не растет, зато пальмы присутствуют.

Историки отмечают, что в Украине почитали вербу еще в дохристианские времена, однако с принятием православия было решено не ломать все через колено, а адаптировать языческие традиции славян под актуальные требования новой религии.

Также в Вербное воскресенье есть традиция: верующие легонько бьют друга ветками вербы, желая таким образом здоровья и благополучия в семья. При этом надо говорить: "не я бью – верба бьет".

Не я бью – верба бьет

Полезным будет и пересадка цветов в Вербное воскресенье. Комнатные цветы будут хорошо расти и привлекать в дом богатство. Но растение для пересадки нужно выбирать с толстыми листьями.

Также впервые выгонять скот на пастбище рекомендуют вербой, "чтобы нечисть не цеплялась к животным".

Чего нельзя делать в Вербное воскресенье-2019

Стоит помнить, что еще длится Великий пост. Поэтому в Вербное воскресенье также стоит отказаться от активных развлечений, злоупотребления алкоголем и развлекательных мероприятий. Однако в праздник можно позволить себе немного рыбы, растительное масло и красного вина.

Нельзя в Вербное воскресенье и готовить горячие блюда. Потому шашлычники - извините.

В этот праздник строго запрещено работать, включая различную физическую работу и работу по дому.

Однако не стоит запрещать в Вербное воскресенье себе многое. Главное помнить, что в этот праздник нужно дарить людям свет и добро. Постарайтесь прожить праздник без негатива и злых мыслей.

Приметы на Вербное воскресенье 2019

Если нет заморозков на Вербное воскресенье, урожай будет богатым.

На урожая повлияет и дождь. Если он погода дождливая в Вербное воскрсенье - то осенью соберете хороший урожай. Также если стоит сухая погода, то и урожая можно не ждать.

Солнечная и безветренная погода в этот особый день обещает теплое лето.