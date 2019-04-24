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Когда Пасха 2019 в Украине - дата праздника и количество выходных

24 апреля, 13:55
Когда в Украине Пасха в 2019 году - фото 1
Когда в Украине Пасха в 2019 году

Весной украинцы отмечают один из самых важных праздников в Православии - Пасху. Когда в Украине отмечают Пасху-2019, и сколько выходных будет на праздник - читай в материале Без Табу.

Один из 12 важнейших праздников православной церкви - Пасху, в Украине в 2019 году отмечают 28 апреля. Таким образом, "Страстная неделя" Великого поста будет с 14 до 20 апреля, а время на подготовку к самому празднику - с 21 по 28 апреля.

Выходные 2019 в Украине: календарь праздников и официальных выходных

По законам, Пасха в Украине - выходной день - чтобы православные смогли пойти в церковь, помолиться и отдохнуть от "мирских дел".

В 2019 году выходными днями будут 27-29 апреля. За понедельник, 29 апреля ,украинцы отработают субботу 17 июня.

Когда Пасха 2019 в Украине - дата праздника и количество выходных - фото 167824

Пасха в Украине в 2019 году отмечается 28 апреля

На Пасху государственные учреждения, банки, крупные фирм не работают. Сайт Без Табу, врачи, пожарные и полиция устанавливает специальный график дежурств.

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