Когда Пасха 2019 в Украине - дата праздника и количество выходных

13:55 24 апреля,

Когда в Украине Пасха в 2019 году

Весной украинцы отмечают один из самых важных праздников в Православии - Пасху. Когда в Украине отмечают Пасху-2019, и сколько выходных будет на праздник - читай в материале Без Табу.

Один из 12 важнейших праздников православной церкви - Пасху, в Украине в 2019 году отмечают 28 апреля. Таким образом, "Страстная неделя" Великого поста будет с 14 до 20 апреля, а время на подготовку к самому празднику - с 21 по 28 апреля.

По законам, Пасха в Украине - выходной день - чтобы православные смогли пойти в церковь, помолиться и отдохнуть от "мирских дел".

В 2019 году выходными днями будут 27-29 апреля. За понедельник, 29 апреля ,украинцы отработают субботу 17 июня.

Пасха в Украине в 2019 году отмечается 28 апреля

На Пасху государственные учреждения, банки, крупные фирм не работают. Сайт Без Табу, врачи, пожарные и полиция устанавливает специальный график дежурств.