Венедиктова выгнала зашкваренного Пискуна из ОГП

Пискуна вышвырнули из офиса генпрокурора

Во вторник, 25 августа, генпрокурор Украины уволила верного слугу ряда режимов Святослава Пискуна, которого недавно сама же сделала своим внештатным советником.

Как сообщают источники "Украинской правды", многократ зашкваренная глава Офиса генпрокурора подписала указ об изгнании Пискуна с поста.

В то же время в ОГП заявляют, что официальных данных об увольнении внештаного советника Венедиктовой нет.

Причины разворота генеральной прокурорши на 180 градусов неизвестны.

По словам блогера и активиста Александра Леменова, Пискуна вышибли из ведомства благодаря позиции Банковой. Скорее всего, после назначения трижды бывшего генпрокурором соратника "регионалов" сама же Венедиктова и разочаровалась в собственном решении.

Впрочем, не исключено, что Пискуна в виде советника генпрокурору навязали. По крайней мере, еще до подписания ею скандального указа уже бывший советник главы ОГП критиковал Венедиктову с момента ее назначения с экранов медведчуковских каналов.

Как известно, 61-летний Пискун руководил прокуратурой во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, а в 2006-2007 годах был нардепом от "Партии регионов".