Владимир Зеленский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Венедиктова выгнала зашкваренного Пискуна из ОГП

19:40
Пискуна вышвырнули из офиса генпрокурора - фото 1
Пискуна вышвырнули из офиса генпрокурора

Во вторник, 25 августа, генпрокурор Украины уволила верного слугу ряда режимов Святослава Пискуна, которого недавно сама же сделала своим внештатным советником.

Как сообщают источники "Украинской правды", многократ зашкваренная глава Офиса генпрокурора подписала указ об изгнании Пискуна с поста.

Пригретый Зеленским в ОПУ мусор Татаров хотел посадить Стерненко пожизненно (ФОТО)

В то же время в ОГП заявляют, что официальных данных об увольнении внештаного советника Венедиктовой нет.

Причины разворота генеральной прокурорши на 180 градусов неизвестны.

По словам блогера и активиста Александра Леменова, Пискуна вышибли из ведомства благодаря позиции Банковой. Скорее всего, после назначения трижды бывшего генпрокурором соратника "регионалов" сама же Венедиктова и разочаровалась в собственном решении.

Впрочем, не исключено, что Пискуна в виде советника генпрокурору навязали. По крайней мере, еще до подписания ею скандального указа уже бывший советник главы ОГП критиковал Венедиктову с момента ее назначения с экранов медведчуковских каналов.

Как известно, 61-летний Пискун руководил прокуратурой во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, а в 2006-2007 годах был нардепом от "Партии регионов".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Зашквары Виктор Ющенко Леонид Кучма Новости
Украинская правда
Другое на тему
Боевиков с Донбасса перебрасывают в Беларусь - фото 1
Путин начал переброску террористов из "ДНР" и "ЛНР" в Беларусь
21:40
Комбат 137 ОБМП получил ранения из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве - фото 1
На Донбассе вместе с подчиненным подорвался командир батальона морской пехоты
20:20
Хасидов будут пускать в Умань, но "в ограниченном количестве - фото 1
Украина ограничит паломничество хасидов в Умань
17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30