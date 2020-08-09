Пригретый Зеленским в ОПУ мусор Татаров хотел посадить Стерненко пожизненно (ФОТО)

Олег Татаров - максимально зашкваренная персона в ОПУ

Будучи адвокатом, пророссийский мент, которого на днях президент назначил заместителем главы ОПУ, требовал от следователей СБУ подтасовать доказательства и фабулу уголовного дела против активиста Сергея Стерненко.

Об этом свидетельствует ходатайство, которое адвокат-Татаров подавал в СБУ.

Согласно документам, бывший глава следственного управления МВД требовал у следователя переквалифицировать уголовку и объявить ему подозрение в умышленном убийстве и покушении на убийство двоих человек.

Часть вторая статьи 15, пункт первый части второй статьи 115 УК Украины - "Оконченное покушение на убийство двух лиц" предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Татаров же вместе со своим закадычным другом Портновым просто ненавидят все проукраинское и дело Стерненко для него, как и для Ирины Венедиктовой, - вопрос реванша пророссийской системы.

В 2019-м году нынешний соратник Зеленского представлял интересы жены Ивана Кузнецова, погибшего в ходе нападения на Стерненко у его дома.

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

Посадить самого активиста власти решили практически сразу после прихода к власти Владимира Зеленского. Запрос на посадку символизирующего проукраинскую позицию Стерненко формировал обиженный на Майдан Андрей Портнов. Впрочем, дело тянулось больше года, а только когда на должность генпрокурора назначили подконтрольную Банковой Ирину Венедиктову, события форсировали. Прокурор Андрей Радионов, который вел дело Стерненко, отказал требованию главы ОГП подписать текст подозрения, ссылаясь на то, что доказательств вины активиста он не видит, а спущенный ему сверху документ имеет все признаки предвзятости. После этого сотрудник ОГП вышел из дела, но ему нашли замену.

Суд назначил Стерненко два месяца домашнего ареста, а через время - смягчил меру пресечения и разрешил выходить из дома днем.