Венедиктова встречалась с вдовой напавшего на Стерненко киллера

Венедиктова "работает" над делом Стерненко

Глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова всерьез готовится посадить активиста Сергея Стерненко, которого адепты "русского мира" считают апологетом национализма. Это видно в действиях ОГП, ее изречениях и требованиях Андрея Портнова с последователями Януковича.

На своей странице в Facebook журналист Денис Казанский опубликовал информацию о прошедшей встрече Венедиктовой с Олесей Кузнецовой и адвокатом.

Само собой, со Стерненко подконтрольная реваншистам и Зе команде прокурор не общалась.

"По информации моих источников, в минувший четверг в 15:00 генпрокурор Венедиктова принимала у себя Олесю Кузнецову - вдову Ивана Кузнецова, который погиб в результате нападения на Сергея Стерненка. Вместе с ней был адвокат Станислав Свириденко, - отметил Казанский. - При этом генпрокурор отказывается от встречи с самим Стерненко, который также подавал заявление на личный прием. Что выглядит довольно странно. Если есть желание разобраться в этом деле, а не выполнить политический заказ - надо встречаться со всеми сторонами конфликта, а не только с представителями титушок, которых теперь пытаются представить в роли невинных жертв".

С учетом того, что расправа над активистом и последующее за ней ослабление всего патриотического движения, является целью всего пророссийского движения, а Венедиктова неоднократно обсуждала посадку Стерненко, встречи главы ОГП с Венедиктовой выглядят аболютно однозачными.

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.

Отстранение Рябошапки напрямую связано с мотивами и действиями олигарха Игоря Коломойского. Подконтрольные ему депутаты всеми силами стараются убрать неудобную фигуру, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". 17 марта генпрокурором сделали Венедиктову, которая продемонстрировала подконтрольность и покорность на должности и.о. главы ГБР.