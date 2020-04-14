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Венедиктова встречалась с вдовой напавшего на Стерненко киллера

08:40
Венедиктова "работает" над делом Стерненко - фото 1
Венедиктова "работает" над делом Стерненко

Глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова всерьез готовится посадить активиста Сергея Стерненко, которого адепты "русского мира" считают апологетом национализма. Это видно в действиях ОГП, ее изречениях и требованиях Андрея Портнова с последователями Януковича.

На своей странице в Facebook журналист Денис Казанский опубликовал информацию о прошедшей встрече Венедиктовой с Олесей Кузнецовой и адвокатом.

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Само собой, со Стерненко подконтрольная реваншистам и Зе команде прокурор не общалась.

"По информации моих источников, в минувший четверг в 15:00 генпрокурор Венедиктова принимала у себя Олесю Кузнецову - вдову Ивана Кузнецова, который погиб в результате нападения на Сергея Стерненка. Вместе с ней был адвокат Станислав Свириденко, - отметил Казанский. - При этом генпрокурор отказывается от встречи с самим Стерненко, который также подавал заявление на личный прием. Что выглядит довольно странно. Если есть желание разобраться в этом деле, а не выполнить политический заказ - надо встречаться со всеми сторонами конфликта, а не только с представителями титушок, которых теперь пытаются представить в роли невинных жертв".

С учетом того, что расправа над активистом и последующее за ней ослабление всего патриотического движения, является целью всего пророссийского движения, а Венедиктова неоднократно обсуждала посадку Стерненко, встречи главы ОГП с Венедиктовой выглядят аболютно однозачными.

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.

Отстранение Рябошапки напрямую связано с мотивами и действиями олигарха Игоря Коломойского. Подконтрольные ему депутаты всеми силами стараются убрать неудобную фигуру, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". 17 марта генпрокурором сделали Венедиктову, которая продемонстрировала подконтрольность и покорность на должности и.о. главы ГБР.

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